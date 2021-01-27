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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года

Современные производители автомобилей уделяют значительное внимание безопасности транспортного средства, ведь для многих этот показатель самый важный при выборе.

От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) ежегодно составляет рейтинг самых безопасных моделей. В 2020 году 26 авто в семи классах получили самые высокие оценки Top Safety Pick +. Факты ICTV собрали для вас 5 самых безопасных автомобилей 2020 года.

Honda Insight — от $23 885

Гибридный компактный седан, который хорошо экономит топливо. У него вместительный и практичный интерьер. Принципиальным отличием от Honda Civic является сочетание бензинового двигателя и электродвигателей Insight, которые нестандартно обеспечивают авто энергией.

Insight работает лучше, чем большинство гибридов, уравновешивая прямое ускорение. Его комбинация газового двигателя и электрического обеспечит 151 л.с. Авто разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды.

Insight тихий, удобный и изысканный транспорт. Его эластичная подвеска хорошо справляется с неровностями дороги, а быстрое рулевое управление помогает оперативно менять направление движения.

Mazda 6 — от $26,4 тыс

Флагман легковой линейки японского автопроизводителя, который привлекает своим современным дизайном и практической технической начинкой. Базовый вариант авто оснащен 2-литровым двигателем SKYACTIV-G. Силовая установка насчитывает 150 л.с. и 213 Нм крутящего момента.

  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года / 3 фотографии

Фото: Mazda.com

До 100 км/ч авто ускорится за 7-10,5 секунды. Максимальная доступная скорость — 207-239 км/ ч. На каждые 100 км Mazda 6 требует от 6,5 до 7,7 л топлива в зависимости от модификации.

Mercedes Вenz C class — от $52,5 тыс

Мерседес C класса выпускается в нескольких кузовах и относится к премиальному сегменту D класса. В трех представленных версиях автомобиля моторы комплектуются 9-ступенчатой ​​автоматической гидромеханической коробкой 9G-Tronic. Базовая версия оснащена 1,6-литровым двигателем на 150 л.с.

  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года / 3 фотографии

Mercedes-Benz C-Class оснащен семью подушками безопасности, светодиодными фарами, парковочным ассистентом, климатической установкой с одной зоной работы, подогревом сидений и мультимедийным центром с камерой заднего вида.

Subaru Ascent — от $32 295

Subaru Ascent выделяется как самая большая модель бренда. Автомобиль получил универсальную конфигурацию сидений и емкость на 7 или 8 человек, что идеально подходят для семей. В каждой модели есть вспомогательные технологии для водителя, в частности адаптивный круиз, автоматическое экстренное торможение и удержание полосы движения.

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2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 260 л.с. Ascent оснащен бесступенчатой ​​автоматической коробкой передач Subaru (CVT). Его легкое и точное рулевое управление оперативно реагирует на быстрые маневры.

Toyota Sienna Minivan — от $ 34,5 тыс

Cтильний кузов, широкоугольная решетка радиатора и раскосые фары нового Sienna делают гибрид похожим на внедорожник. Авто оснащено 2,5-литровым четырехцилиндровым и двумя электрическими двигателями. Toyota может похвастаться лучшей в своем классе экономией топлива.

  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
  • Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году
От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года / 3 фотографии

Фото: Toyota.com

Силовое оснащение автомобиля обеспечивает 243 л.с. До 100 км/ч минивэн разгоняется за 7,7 секунды.

Модели Upscale Limited и Platinum имеют двухцветную отделку салона и панели приборов, покрытые сшитым кожаным материалом, тогда как спортивная модель XSE получает черно-белые сиденья из искусственной кожи с красной контрастной строчкой.

Самое безопасное авто 2021

Ежегодно Euro NCAP оценивает автомобили, которые продаются в Европе, с точки зрения безопасности. Награду, которая определяют в партнерстве с Thatcham Research, получил хэтчбек Volkswagen ID.3, первый в новой линейке полностью электрических автомобилей.

Volkswagen получил высокую оценку за безопасную конструкцию и оснащение новейшими технологиями активной безопасности в стандартной комплектации.

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