Авто, которые стали наиболее безопасными в 2020 году

Современные производители автомобилей уделяют значительное внимание безопасности транспортного средства, ведь для многих этот показатель самый важный при выборе.

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) ежегодно составляет рейтинг самых безопасных моделей. В 2020 году 26 авто в семи классах получили самые высокие оценки Top Safety Pick +. Факты ICTV собрали для вас 5 самых безопасных автомобилей 2020 года.

Honda Insight — от $23 885

Гибридный компактный седан, который хорошо экономит топливо. У него вместительный и практичный интерьер. Принципиальным отличием от Honda Civic является сочетание бензинового двигателя и электродвигателей Insight, которые нестандартно обеспечивают авто энергией.

Insight работает лучше, чем большинство гибридов, уравновешивая прямое ускорение. Его комбинация газового двигателя и электрического обеспечит 151 л.с. Авто разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды.

Insight тихий, удобный и изысканный транспорт. Его эластичная подвеска хорошо справляется с неровностями дороги, а быстрое рулевое управление помогает оперативно менять направление движения.

Mazda 6 — от $26,4 тыс

Флагман легковой линейки японского автопроизводителя, который привлекает своим современным дизайном и практической технической начинкой. Базовый вариант авто оснащен 2-литровым двигателем SKYACTIV-G. Силовая установка насчитывает 150 л.с. и 213 Нм крутящего момента.











От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года / 3 фотографии

Фото: Mazda.com

До 100 км/ч авто ускорится за 7-10,5 секунды. Максимальная доступная скорость — 207-239 км/ ч. На каждые 100 км Mazda 6 требует от 6,5 до 7,7 л топлива в зависимости от модификации.

Mercedes Вenz C class — от $52,5 тыс

Мерседес C класса выпускается в нескольких кузовах и относится к премиальному сегменту D класса. В трех представленных версиях автомобиля моторы комплектуются 9-ступенчатой ​​автоматической гидромеханической коробкой 9G-Tronic. Базовая версия оснащена 1,6-литровым двигателем на 150 л.с.











От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года / 3 фотографии

Mercedes-Benz C-Class оснащен семью подушками безопасности, светодиодными фарами, парковочным ассистентом, климатической установкой с одной зоной работы, подогревом сидений и мультимедийным центром с камерой заднего вида.

Subaru Ascent — от $32 295

Subaru Ascent выделяется как самая большая модель бренда. Автомобиль получил универсальную конфигурацию сидений и емкость на 7 или 8 человек, что идеально подходят для семей. В каждой модели есть вспомогательные технологии для водителя, в частности адаптивный круиз, автоматическое экстренное торможение и удержание полосы движения.

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2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 260 л.с. Ascent оснащен бесступенчатой ​​автоматической коробкой передач Subaru (CVT). Его легкое и точное рулевое управление оперативно реагирует на быстрые маневры.

Toyota Sienna Minivan — от $ 34,5 тыс

Cтильний кузов, широкоугольная решетка радиатора и раскосые фары нового Sienna делают гибрид похожим на внедорожник. Авто оснащено 2,5-литровым четырехцилиндровым и двумя электрическими двигателями. Toyota может похвастаться лучшей в своем классе экономией топлива.











От Toyota к Honda: топ-5 самых безопасных авто 2020 года / 3 фотографии

Фото: Toyota.com

Силовое оснащение автомобиля обеспечивает 243 л.с. До 100 км/ч минивэн разгоняется за 7,7 секунды.

Модели Upscale Limited и Platinum имеют двухцветную отделку салона и панели приборов, покрытые сшитым кожаным материалом, тогда как спортивная модель XSE получает черно-белые сиденья из искусственной кожи с красной контрастной строчкой.

Самое безопасное авто 2021

Ежегодно Euro NCAP оценивает автомобили, которые продаются в Европе, с точки зрения безопасности. Награду, которая определяют в партнерстве с Thatcham Research, получил хэтчбек Volkswagen ID.3, первый в новой линейке полностью электрических автомобилей.

Volkswagen получил высокую оценку за безопасную конструкцию и оснащение новейшими технологиями активной безопасности в стандартной комплектации.