Tesla обновила сразу два электрокары Model X и Model S

Американский производитель электрокаров Tesla обновил два автомобиля — Model S и Model X. Теперь салоны авто выглядят, как ракеты для астронавтов SpaceX. Детали апгрейдов читайте в материале.

Прежде всего обновление касается салона и силовой установки. В новых Tesla теперь нет противотуманных фар в переднем бампере, а все хромированные элементы черные.

Внутри авто приобрело эффектный вид благодаря рулю, который переносит водителя в научно-фантастический фильм. Салон выполнен в стиле минимализма. Салон получил больше пространства благодаря новым формам сидений.

Привлекательным стал и новый дисплей с ландшафтной ориентацией и разрешением 2200 × 1300 точек. Высокую производительность автомобиля теперь можно использовать в играх.

You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more

— Tesla (@Tesla) January 28, 2021