Tesla обновила сразу два электрокары Model X и Model S

Американский производитель электрокаров Tesla обновил два автомобиля — Model S и Model X. Теперь салоны авто выглядят, как ракеты для астронавтов SpaceX. Детали апгрейдов читайте в материале.

Model S и Model X

Прежде всего обновление касается салона и силовой установки. В новых Tesla теперь нет противотуманных фар в переднем бампере, а все хромированные элементы черные.

Внутри авто приобрело эффектный вид благодаря рулю, который переносит водителя в научно-фантастический фильм. Салон выполнен в стиле минимализма. Салон получил больше пространства благодаря новым формам сидений.

Привлекательным стал и новый дисплей с ландшафтной ориентацией и разрешением 2200 × 1300 точек. Высокую производительность автомобиля теперь можно использовать в играх.

You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more — Tesla (@Tesla) January 28, 2021

Под игровым экраном расположилось место для смартфонов с возможностью беспроводной подзарядки сразу для двух устройств. Есть и порты USB Type-C на каждого пассажира. Также электрокары оснащены трехзонным климат-контролем, а также сенсорным дисплеем для пассажиров на задних сиденьях.











От салона перехватывает дух: Tesla обновила космические Model X і Model S / 3 фотографии

Пока обновленные полноприводные модели получили по две версии — скоростная Plaid и Long Range. В первой три электромотора, а во второй — два.

Model S в версии Plaid имеет мощность в 1020 л.с. Почти до 100 км/ч разгоняется за 1,99 секунды. Model X в такой же комплектации разгоняется за 2,5 секунды.

— Первый серийный автомобиль, который разгоняется 60 миль/ч меньше, чем за 2 секунды, — прокомментировал на своей странице в Twitter Илон Маск, гендиректор Tesla.

Обновленную Tesla Model S начнут производить в конце зимы. Первые покупатели получат свои авто уже в марте. Tesla Model X начнут поставлять в апреле.

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Первые прибыли Tesla

Впервые в 2020 году американская компания Tesla стала прибыльной. Маск заработал $ 721 млн. Прошлый год стал революционным для компании.

Подробнее о том, как Tesla Motors впервые стала прибыльной, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Tesla