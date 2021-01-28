Tesla обновила сразу два электрокары Model X и Model S

Американский производитель электрокаров Tesla обновил два автомобиля — Model S и Model X. Теперь салоны авто выглядят, как ракеты для астронавтов SpaceX. Детали апгрейдов читайте в материале.
Model S и Model X
Прежде всего обновление касается салона и силовой установки. В новых Tesla теперь нет противотуманных фар в переднем бампере, а все хромированные элементы черные.
Внутри авто приобрело эффектный вид благодаря рулю, который переносит водителя в научно-фантастический фильм. Салон выполнен в стиле минимализма. Салон получил больше пространства благодаря новым формам сидений.
Привлекательным стал и новый дисплей с ландшафтной ориентацией и разрешением 2200 × 1300 точек. Высокую производительность автомобиля теперь можно использовать в играх.
You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more
— Tesla (@Tesla) January 28, 2021
Под игровым экраном расположилось место для смартфонов с возможностью беспроводной подзарядки сразу для двух устройств. Есть и порты USB Type-C на каждого пассажира. Также электрокары оснащены трехзонным климат-контролем, а также сенсорным дисплеем для пассажиров на задних сиденьях.
Пока обновленные полноприводные модели получили по две версии — скоростная Plaid и Long Range. В первой три электромотора, а во второй — два.
Model S в версии Plaid имеет мощность в 1020 л.с. Почти до 100 км/ч разгоняется за 1,99 секунды. Model X в такой же комплектации разгоняется за 2,5 секунды.
— Первый серийный автомобиль, который разгоняется 60 миль/ч меньше, чем за 2 секунды, — прокомментировал на своей странице в Twitter Илон Маск, гендиректор Tesla.
Обновленную Tesla Model S начнут производить в конце зимы. Первые покупатели получат свои авто уже в марте. Tesla Model X начнут поставлять в апреле.
Первые прибыли Tesla
Впервые в 2020 году американская компания Tesla стала прибыльной. Маск заработал $ 721 млн. Прошлый год стал революционным для компании.
Подробнее о том, как Tesla Motors впервые стала прибыльной, читайте на сайте Факты ICTV.
Источник: Tesla