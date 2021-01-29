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Факты / Lifestyle
Дарина Манзюк |

Газ или бензин: на чем выгоднее ездить

Какое топливо лучше, выгоднее и экономнее для вашего авто? Этим вопросом интересуются многие автолюбители, ведь цена и качество является важной составляющей для выбора топлива.

автомобіль

Недостатки и преимущества газовых установок

Преимущества:

  • цена газа намного меньше, чем других топлива;
  • оборудования установки окупается;
  • дольше служит и меньше нуждается в ремонте;
  • экологичность.

Недостатки:

  • при установке газового оборудования машина снимается с гарантии;
  • есть опасность взрыва баллона (в сети можно найти очень много подобных случаев, но практически все они из-за не качественную установку или плохое оборудование, поэтому стоит подойти к этому вопросу с большой ответственностью).

Что за газ используют?

Как альтернативу бензину, используют газ — это сжиженный нефтяной продукт, который состоит из пропана и бутана, и незначительного количества ненасыщенных углеводородов (около 1%).

Недостатки и преимущества бензина

Преимущества:

  • большая скорость машины;
  • бензиновый мотор меньше требователен к качеству данного топлива;
  • бензиновый двигатель дешевле;
  • летом и зимой одинаково хорошая работа двигателя (условие — бензин не должен быть разбавлен водой)
  • запах выхлопных газов достаточно приятный;
  • тихая работа двигателя.

Недостатки:

  • меньше проходимость в условиях плохих дорог;
  • наносит больший вред окружающей среде;
  • большая цена, чем других топлив.

Читайте: Как защитить свой автомобиль от угона и сколько это будет стоить

Газ или бензин: что лучше для двигателя и машины

На газе двигатель работает мягче. Также газ почти полностью сгорает, не оставляя осадка на поршнях, клапанах и свечах. Но на газе меньшая мощность двигателя, чем на бензине, также бензиновый мотор является более дешевым в обслуживании и ремонте.

Что выгоднее: газ или бензин

Однозначно, если поехать на любую заправочную станцию, то можно увидеть, что цена на газ в разы меньше чем цена на бензин. Но вы должны сравнить все плюсы и минусы, только тогда выбрать, что для вас является главным критерием в выборе топлива.

Что больше: расход газа или бензина

Расход газа на 100 км на 10-15% больше, чем расход бензина. Но цена на газовый продукт ниже, поэтому несмотря на больший расход, вы экономите 50%.

Также стоит упомянуть и о третьем виде известного топлива — дизель.

Недостатки и преимущества дизельного двигателя

Преимущества:

  • меньше потребляет топлива;
  • быстрый старт машины;
  • долговечность двигателя;
  • более чистые выбросы;
  • цена меньше, чем на бензин.

Недостатки:

  • топливо при низких температурах загустевает;
  • громкая работа двигателя;
  • дорогой ремонт;
  • неприятный запах выхлопов.

В Украине возвращают обязательный техосмотр авто

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине планируют вернуть обязательный техосмотр авто до 2022-го года. Но вводить эту идею хотят постепенно, поэтому начнут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозимых в страну. Подробнее о обязательный техосмотр авто, вы узнаете в материале Фактов ICTV.

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