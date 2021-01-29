Какое топливо лучше, выгоднее и экономнее для вашего авто? Этим вопросом интересуются многие автолюбители, ведь цена и качество является важной составляющей для выбора топлива.
Недостатки и преимущества газовых установок
Преимущества:
- цена газа намного меньше, чем других топлива;
- оборудования установки окупается;
- дольше служит и меньше нуждается в ремонте;
- экологичность.
Недостатки:
- при установке газового оборудования машина снимается с гарантии;
- есть опасность взрыва баллона (в сети можно найти очень много подобных случаев, но практически все они из-за не качественную установку или плохое оборудование, поэтому стоит подойти к этому вопросу с большой ответственностью).
Что за газ используют?
Как альтернативу бензину, используют газ — это сжиженный нефтяной продукт, который состоит из пропана и бутана, и незначительного количества ненасыщенных углеводородов (около 1%).
Недостатки и преимущества бензина
Преимущества:
- большая скорость машины;
- бензиновый мотор меньше требователен к качеству данного топлива;
- бензиновый двигатель дешевле;
- летом и зимой одинаково хорошая работа двигателя (условие — бензин не должен быть разбавлен водой)
- запах выхлопных газов достаточно приятный;
- тихая работа двигателя.
Недостатки:
- меньше проходимость в условиях плохих дорог;
- наносит больший вред окружающей среде;
- большая цена, чем других топлив.
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Газ или бензин: что лучше для двигателя и машины
На газе двигатель работает мягче. Также газ почти полностью сгорает, не оставляя осадка на поршнях, клапанах и свечах. Но на газе меньшая мощность двигателя, чем на бензине, также бензиновый мотор является более дешевым в обслуживании и ремонте.
Что выгоднее: газ или бензин
Однозначно, если поехать на любую заправочную станцию, то можно увидеть, что цена на газ в разы меньше чем цена на бензин. Но вы должны сравнить все плюсы и минусы, только тогда выбрать, что для вас является главным критерием в выборе топлива.
Что больше: расход газа или бензина
Расход газа на 100 км на 10-15% больше, чем расход бензина. Но цена на газовый продукт ниже, поэтому несмотря на больший расход, вы экономите 50%.
Также стоит упомянуть и о третьем виде известного топлива — дизель.
Недостатки и преимущества дизельного двигателя
Преимущества:
- меньше потребляет топлива;
- быстрый старт машины;
- долговечность двигателя;
- более чистые выбросы;
- цена меньше, чем на бензин.
Недостатки:
- топливо при низких температурах загустевает;
- громкая работа двигателя;
- дорогой ремонт;
- неприятный запах выхлопов.
В Украине возвращают обязательный техосмотр авто
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине планируют вернуть обязательный техосмотр авто до 2022-го года. Но вводить эту идею хотят постепенно, поэтому начнут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозимых в страну. Подробнее о обязательный техосмотр авто, вы узнаете в материале Фактов ICTV.