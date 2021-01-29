ОСАГО — это обязательное страхование социальной ответственности, которое должны получить водители до регистрации автомобиля.

Кому можно не оформлять полис, а также какая сумма штрафа за отсутствия страхования в 2021 году, смотрите на Фактах ICTV.

Что такое ОСАГО и кто от него освобожден

Автовладельцы в Украине должны ежегодно оформлять обязательное автострахование ОСАГО. Автогражданка покрывает ущерб, нанесенный пострадавшей стороне, в размере:

до 50 тыс. грн – если ДТП оформлено по европротоколу;

до 130 тыс. грн – при повреждении транспортного средства;

до 260 тыс. грн – в случае нанесения ущерба здоровью людей.

ОСАГО нужно оформлять всем водителям. От обязательного автострахования освобождены только некоторые льготные категории граждан: участники боевых действий, включая АТО/ООС, участники Революции Достоинства, инвалиды войны, инвалиды I группы, а также водители, которые управляют транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы.

Страховые компании предоставляют скидку на ОСАГО в размере 50% пенсионерам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам II группы.

Какой размер штрафа за отсутствие ОСАГО

Отсутствие обязательной автостраховки в соответствии с законом Украины влечет административную ответственность в виде штрафа (ст. 126 КУ об административных правонарушениях). Отметим, что штраф начисляется и когда страховка отсутствует или просрочена, и если автомобилем управляет человек, не вписанный в полис.

Сумма штрафа составляет от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом, в 2020 году водителям, не оформившим автогражданку, придется заплатить:

425 грн – если ОСАГО оформлено, но не может быть предъявлено сотруднику полиции. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем оформлять электронный вариант или сделать копию полиса;

850 грн – полис просрочен более чем на пять дней или вовсе не оформлен.

Если вы считаете, что полиция выписала штраф незаконно, можно обжаловать дело в суде. Часто такие слушания решаются в пользу водителя, которому удалось обосновать, что действия патрульных были неправомерными и нарушили процессуальные нормы.

Как оформить ОСАГО

Полис можно оформить в офисе страховой компании или по интернету. Перейдите на сайт выбранного страховщика в соответствующий раздел, откройте онлайн-форму и заполните все данные для оформления страховки. Необходимо указать:

тип транспортного средства (легковое авто, мотоцикл, грузовик, прицеп, автобус и т. д.);

объем двигателя;

грузоподъемность (для грузового транспорта);

город или населенный пункт регистрации владельца автомобиля;

водительский стаж;

сфера использования автомобиля (для личных целей или как такси);

Ф. И. О. владельца авто и персональные данные (адрес прописки, мобильный телефон);

марку и модель авто;

государственный номер авто;

год выпуска транспортного средства.

ОСАГО можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде и предъявлять сотруднику патрульной полиции любой из них. Электронный документ удобно хранить в смартфоне или добавлять в Apple Wallet.

Читайте В Дию добавили автогражданку к водительским правам и техпаспорту

Как проверить действие ОСАГО

Проверить действие автогражданки можно на сайте Моторного транспортного страхового бюро Украины. Достаточно указать номер полиса из девяти символов или государственный номерной знак транспортного средства.

Чтобы избежать проблем, в частности штрафа за езду без страховки, рекомендуем при покупке полиса пользоваться услугами только проверенных страховых компаний и всегда проверять информацию в базе Моторного транспортного страхового бюро.

Когда полиция имеет право проверить полис ОСАГО

Сотрудники патрульной полиции имеют право проверить у водителя автогражданку:

если были нарушены правила дорожного движения с составлением протокола о правонарушении;

если совершено ДТП;

во время пересечения границы.

После внедрения системы видеофиксации нарушений ПДД, номера автомобилей могут сканироваться автоматически. Если будет отсутствовать полис ОСАГО, есть риск получить письмо счастья со штрафом за отсутствие автогражданки.

Как правильно оформить ОСАГО — инструкция

Оформить страховой полис можно в режиме онлайн. Для этого необходимо выбрать страховую компанию, рассчитать стоимость услуги и указать свои личные данные (электронная почта, телефон, ФИО и идентификационный номер).

Инструкция, как оформить ОСАГО, доступна в материале Фактов ICTV.