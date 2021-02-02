В Украине упали продажи новых авто: 5 самых популярных марок

В Украине в январе 2021 года зарегистрировали 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с январем 2020 года этот показатель упал на 19%.

Такое падение специалисты связывают с локдауном в Украине, который действовал с 8 по 25 января.

Лучший показатель продемонстрировала марка Toyota. 984 авто обзавелись владельцами в первый месяц года. Однако по сравнению с январем 2020 года реализация Toyota упала на 18%.

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Второе место заняла Renault с показателем в 730 машин. По сравнению с январем 2020 года реализация авто этой марки упала почти на 31%.

Третье место получила марка производителя Skoda. Она подняла свой результат на 4% с количеством в 486 машин.

На четвертой позиции корейская марка Kia, у которой упал показатель на 24% с показателем в 329 авто.

Замыкает пятерку лидеров Nissan, однако реализаций этой марки упала на 42% по сравнению с январем 2020 года.

Лучшим транспортным средством первого месяца 2021 года стала машина Toyota RAV4 с показателем в 430 регистраций нового авто.

Самые безопасные авто 2020 года

Производители автомобилей уделяют значительное внимание безопасности транспортного средства, ведь для многих этот показатель решающий при выборе машины.

Согласно рейтингу Американского Страхового института безопасности дорожного движения в 2020 году 26 авто в семи классах получили самые высокие оценки Top Safety Pick +. Факты ICTV собрали пять самых безопасных автомобилей 2020 года.

Источник: UkrAutoprom