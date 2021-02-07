Тест-драйв DS3 Crossback: французская экзотика в Украине

У нас на тест-драйве побывал DS3 Crossback – еще один представитель французского бренда DS Automobiles, который ранее выпускался под шильдиком Citroen. Теперь это самостоятельная марка со своим фирменным дизайном, шиком и преимуществами.

Ранее у нас на тесте побывал флагман этого бренда — DS7 Crossback. DS3 Crossback – младший брат DS7 Crossback, который также является кроссовером, но более компактным.

Цены на DS3 Crossback стартуют с отметки примерно $25 тыс. за бензиновую версию 1.2 PureTech 130 АКПП-8.

Максимальная стоимость DS3 Crossback составляет около $30,5 тыс. за дизельную версию 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8.

У нас на тест-драйве побывала версия 1.2 PureTech 130 АКПП-8 примерной стоимостью около $27 тыс.

Дизайн

Одной из особенностей бренда DS, является дизайн его моделей. Даже не знаю, кого может оставить равнодушным внешний вид DS3 Crossback. Конечно, DS мало узнаваем в Украине, но вот внимание на него обращают практически все.

Первая изюминка – дверные ручки вровень с кузовом, подобные которым можно встретить на Land Rover и Tesla. Это выглядит очень эффектно и придает некого шарма DS3 Crossback.

Вторая особенность DS3 Crossback — полностью светодиодные матричные фары, которые производитель называет интеллектуальными. Это означает, что они могут адаптироваться под дорожные условия. Это поможет вам пользоваться всеми преимуществами дальнего света и не слепить при этом водителей встречного транспорта.

Ну и вишенка на торте – визуальное выполнение оптики. Вы только посмотрите, как она выглядит в темное время суток.

Необычные линии задних окон, двухцветное исполнение кузова, дутые формы – все это про DS3 Crossback.

Дизайн, конечно же, дело тонкое, но здесь есть за что похвалить DS3 Crossback.

Салон

Интерьер DS3 Crossback необычен и полон интересных решений, которые полностью соответствуют его внешнему виду. В салоне DS3 Crossback есть ощущение определенной уникальности. Это необычно, и это притягивает.

Первое, на что я обратил внимание в салоне, – изобилие алькантары на торпедо и дверных картах. Не скажу, что это очень практично, но выглядит стильно, а руки так и чешутся все пощупать. Также сразу обращаешь внимание на воздуховоды, которые французы решили вынести на дверные карты.

Салон комбинированный — выполнен из ткани и алькантары.

Передние сидения регулируются с помощью механических рычагов, что немного удивило в контексте общей роскошности интерьера.

Посадка удобная, с моим ростом 1,87 м с пространством спереди у меня проблем не возникало.

Панель приборов немного своеобразная, но довольно информативная и читабельная. Вам не понадобится много времени для привыкания, здесь все достаточно просто.

На центральной консоли находится дисплей мультимедийной системы, которая работает без задержек и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Также в DS3 Crossback есть беспроводная зарядка.

Как и в DS7, в DS3 уделено внимание мелочам, здесь каждый элемент управления выполнен из тактильно приятных материалов.

Если присмотреться, то вы встретите в интерьере DS3 множество ромбов, которые являются некой отсылкой к Лувру, как мне сказали у импортера.

На торпедо расположена ромбовидная кнопочная панель управления основными системами комфорта. Очередное необычное решение от DS3 Crossback.

Чуть ниже под этой панелью находится кнопка пуска двигателя. И здесь французы решили выделится и сделали это довольно удачно.

На центральной консоли, возле селектора КПП, находится панель из металлических кнопок управления центральным замком и стеклоподъемниками.

Для пассажиров второго ряда сидений ожидаемо места мало. Но ребенку в детском кресле или подростку пространства и комфорта хватит даже на дальние поездки.

Для взрослых же здесь будет немного тесновато, особенно если у вас рост, как у меня.

Багажник здесь есть, и это уже хорошо!

Объем багажного отделения составляет 350 л, чего вполне достаточно для ежедневных поездок в магазин и пары чемоданов.

Динамика

Тестовый DS3 Crossback был оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 л, мощностью 130 л.с. и крутящим моментом 230 Нм.

Мотор работает в паре с 8-АКПП. Привод – передний.

У DS3 Crossback есть три режима вождения: Eco, Normal и Sport. В зависимости от выбранного режима значительно изменяется и поведение самого автомобиля. Режим Eco, разумеется, достаточно вялый, поскольку заточен под экономию и экологию.

А вот оставшиеся два режима гораздо веселее и интереснее, особенно, если речь идет о режиме Спорт.

DS3 Crossback довольно резвый автомобиль, а за счет короткой базы появляется некое ощущение от вождения раллийной машины, конечно, я немного преувеличиваю, но в этом что-то есть.

DS3 Crossback – шустрый, юркий и хорошо управляемый кроссовер, который оставил приятные ощущения от пребывания за рулем.

Во время тест-драйва в городе DS3 Crossback потреблял около 9 л на 100 км, а на трассе показатель был около 6,5 л.

Спереди установлена подвеска типа McPherson, а сзади — поперечная балка кручения. Подвеска энергоемкая, но благодаря 18-дюймовым дискам, изъяны наших дорог мимо не проходит. Красота требует жертв, что тут сказать.

Итоги

DS3 Crossback – яркий, шустрый и очень необычный автомобиль. Есть нюансы по вместительности, практичности и опциональности, но если вы ищите что-то из разряда уникального, то это оно.

Решать, как всегда, вам.

































































































