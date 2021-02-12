Управлять автомобилем без водительского удостоверения запрещено, поэтому лучше оставить машину или попросить других людей с водительским удостоверением ею управлять. Иначе — штраф!

Об этом гласит Кодекс Украины об административных правонарушениях, если его перефразировать своими словами. А точнее статья 126.

Случай 1. Если вы все же сели за руль без прав или документов на авто и вас остановила полиция, будьте готовы заплатить 425 грн штрафа. Об этом гласит ч. 1 статьи.

Случай 2. Если вы решили, что ваш сын достаточно взрослый и можно посидеть рядом, а он пусть порулит — штрафа вам не избежать. Передавать управлять автомобилем нельзя без соответствующего пакета документов и прав на вождение данной категории автомобиля. Штраф за вождение без прав несовершеннолетним — 510 грн (ст.126 ч.2 КУоАП).

Положение частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в установленном порядке учатся вождению транспортного средства.

Случай 3. Если вы были лишены права управления транспортным средством и все же сели за руль авто, штраф в этом случае также составляет 510 грн (ст.126 ч.3 КУоАП).

Автострахование ОСАГО

Автовладельцы в Украине должны ежегодно оформлять обязательное автострахование ОСАГО. Автогражданка покрывает ущерб, нанесенный пострадавшей стороне.

Кому можно не оформлять полис, а также какая сумма штрафа за отсутствия страхования в 2021 году, смотрите на Фактах ICTV.