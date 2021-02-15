Тест-драйв Opel Zafira Life: абсолютно другая Zafira

У нас на тест-драйве вен побывал Opel Zafira Life, который кардинально изменился после приобретения бренда Opel французами из PSA.

Opel Zafira Life – абсолютно другая Zafira, и о прошлых ее версиях нужно забыть, что немного грустно. Но нужно двигаться дальше. Opel Zafira Life предлагается в двух вариантах длины кузова (L1 и L2), с двумя вариантами комплектаций (Enjoy и Business innovation).

Цена на базовую версию Opel Zafira Life (Diesel 2.0 л/150 л.с., МКПП-6, L1) в комплектации Enjoy составляет примерно $42 тыс.

Цена на максимальную версию Opel Zafira Life (Diesel 2.0 л/180 л.с., АКПП-8, L2) в комплектации Business innovation составляет примерно $57 тыс.

У нас на тесте побывала топовая версия Opel Zafira Life.

Дизайн

Opel Zafira Life построен на одной платформе с Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Toyota Proace.

Все четыре брата очень похожи между собой, отличаются в основном только дизайном фронтальной части. Если смотреть на эти модели с других ракурсов, то перепутать их очень легко.

О дизайне говорить особо нечего, здесь все достаточно лаконично и просто. Opel Zafira Life – типичный вен, которые у нас в народе ласково называют бусиками.

Повторюсь, Opel Zafira Life ничего общего со своими предшественниками уже не имеет, и это видно невооруженным глазом.

Салон

Знакомство с салоном начнем с места водителя. В нашей комплектации есть бесключевой доступ, пуск двигателя кнопкой и предварительный прогрев салона с таймером.

Добравшись до теплого салона вы встретите очень знакомую по французским братьям архитектуру. Opel Zafira Life выделяет лишь руль с молнией по центру.

Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены электрорегулировками, подогревом и даже функцией массажа, правда, довольно таки простого, как по меркам французов. У водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда есть подлокотники, которые регулируются по высоте.

Панель приборов простая и читабельная, придраться не к чему.

На центральной консоли расположен 7-дюймовий экран мультимедийной системы, который не отличается впечатляющими размерами, но зато наделен всем современным функционалом.

Есть Apple Car Play и Android Auto, благодаря чему можно легко подключить свой смартфон к системе и вывести на экран необходимые приложения.

Под монитором находится блок управления климат-контролем, к которому необходимо немного привыкнуть, ведь логику его работы мне удалось уловить не сразу. Все это дело привычки, конечно же.

Чуть ниже находится шайба переключения передач. Шайба — еще один элемент, который выдает родство с французами, хотя является достаточно удачным решением.

В салоне Opel Zafira Life множество различных ниш, боксов и отсеков для мелочей, и это очень радует.

Изюминка Opel Zafira Life – задняя часть салона. Обе сдвижные двери оснащены электроприводом, что упрощает посадку и высадку из автомобиля.

В Opel Zafira Life сзади полноценных пять мест. Второй ряд представлен двумя раздельными креслами, а третий — трехместным сплошным диваном.

Конечно же, сзади много различных удобных фишек для комфортных поездок.

К примеру, на спинках передних сидений есть откидные столики, на окнах солнцезащитные шторки, а саму компоновку сидений можно менять.

Можно поставить друг напротив друга.

Можно поставить все кресла в классическом положении – по ходу движения, а можно и вовсе их снять для перевозки грузов, к примеру.

Также есть раскладной, сдвижной столик, который прячется в удобный бокс. За столиком можно легко устроить перекус, поработать за ноутбуком или положить книгу.

Все сиденья регулируются продольно, а также можно изменить угол наклона спинки.

Для работы за ноутбуком и подзарядки телефона в салоне есть розетка 220V.

Также сзади есть свой блок управления вентиляционной системой.

Если коротко, то здесь есть все, что необходимо для дальних поездок и комфорта.

У нас на тесте была удлиненная версия L2 и здесь с багажным отсеком полный порядок. Его объем составляет 989 л.

Есть ограничительная полка багажника и приятный бонус – отдельно открывающееся заднее окно.

К сожаления, электропривода пятой двери нет, а сама она достаточно массивная и закрывается не так уж и просто.

Запасное колесо здесь есть, но снаружи, под днищем автомобиля.

Динамика

Тестовый Opel Zafira Life был оснащен турбодизельным двигателем объемом 2,0 л, мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 400 Нм.

Мотор работал в паре с АКПП-8, и к их дуэту замечаний нет. Все очень четко, своевременно, без лишних промедлений и подергиваний.

Расход топлива в городском режиме на тесте у меня составлял около 10 л на 100 км, а за городом показатель был около 7,5 л на 100 км.

Запаса мощности хватает для уверенных обгонов на трассе и маневров в городе.

Подвеска мягкая и комфортная, а наши ямы попросту глотает. К этому вопросов нет.

Посадка высокая, как в компактном кроссовере, но вот габариты чуть побольше.

Несмотря на длинную базу, ездить на Opel Zafira Life не доставляет особого труда, а если говорить об L1, то там в этом плане все еще проще.

Для комфорта водителя в Opel Zafira Life есть камера заднего вида, парковочные датчики и датчики слепых зон в зеркалах. Скажу честно, качество изображения камеры хромает, особенно при плохом освещении и ночью. Для подстраховки вполне ок, но учитывая стоимость автомобиля, то можно было бы и лучше.

Итоги

Есть ли к чему придраться в Opel Zafira Life? Да. Можно вспомнить об отсутствии электропривода крышки багажника, маленьком экране мультимедиа и плохом качестве картинки камеры заднего вида. Ну и главное – цена $57 тыс. за топ-версию.

Есть ли за что похвалить Opel Zafira Life? Однозначно, здесь достаточно и места для похвалы. Родство с французами подарило Opel Zafira бонусы в виде отличного мотора и коробки, комфортной подвески, технологий, набора опций и нового сегмента для развития, ведь Opel Vivaro явно немного не то.

Решать, как всегда, вам.





































































