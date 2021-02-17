Страхование авто от угона – новые программы защиты

Сегодня каждый человек стремится стать свободнее во всех отношениях – в выборе своей профессии и места работы, в том, на что направить свои сбережения, как провести досуг, с кем жить и т. д. И естественно, ему хочется выбирать качество сервиса во всех сферах своей жизни.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, компании разрабатывают новые персонализированные предложения в различных направлениях. В этой публикации предлагается информация о новых индивидуальных программах добровольного автомобильного страхования.

Новые предложения в страховании

В сознании автолюбителей прочно сформировалось понимание того, что для обязательной защиты ответственности перед третьими лицами стоит приобрести полис ОСАГО. А если нужно застраховать собственный автомобиль от повреждений в результате стихийных бедствий, угона, то нужно оформить договор КАСКО.

Но не всем по карману купить последний, да и пакетные предложения не каждому понравятся. Именно для таких автолюбителей ведущие страховые компании разрабатывают новые программы от полной потери авто. Теперь водитель может самостоятельно выбрать пакет, за который готов платить, и не переплачивать за риски, которые он не считает важными.

Примером является предложение Art of Safe от СК VUSO. Страхование авто от угона тут позволяет быть уверенным в том, что все персональные пожелания будут учтены, и каждый клиент почувствует внимание к своим требованиям. Среди дополнительных преимуществ этой программы – стоимость компенсации осуществляется без учета износа.

Особенности возмещения ущерба

В СК VUSO разработали несколько вариантов страхования от угона Art of Safe, отличающиеся по сумме, которая варьируется от действительной стоимости авто до 300 тыс. грн. В частности, клиенту предложат самостоятельно выбрать перечень рисков и определиться с лимитами компенсации. Доступны такие пакеты:

Safe 1. С его помощью владелец авто застрахуется от угона и крупных повреждений автомобиля (свыше 75%) во время почти всех возможных рисков – аварии по вине и без вины владельца полиса, противоправных действий третьих лиц и другие.

Safe 2. В первую очередь выплачивается компенсация в случае полного повреждения авто.

Safe 3. Осуществляются выплаты в пределах лимита при поломке машины в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и так далее.

Safe 4. Наиболее полная программа страхования, включающая в себя увеличенные выплаты в страховых случаях, компенсацию в пределах 300 тыс. грн за полную гибель авто или угон.

Расчет страхового платежа осуществляется индивидуально в зависимости от выбранных рисков, размера максимальной суммы компенсации и франшизы, которая может быть 0,5%, 10% или нулевой. Последний вариант предполагает самостоятельное покрытие компанией всех издержек.

Преимущества современных страховых компаний

Сегодня у наших граждан постепенно формируется убеждение в том, что буквально каждый нуждается в дополнительной финансовой защите. В ответ на эти ожидания организации предлагают современные сервисы.

Одной из ведущих фирм, активно работающих в этом направлении, является страховая компания VUSO. В ее позиции главное не то, что она функционирует на рынке уже почти 20 лет, а та динамика, с которой здесь продолжают улучшать сервис. Среди современных предложений СК:

разработка новых направлений страхования и программ;

улучшение качества обслуживания, скорости выплат;

развитие онлайн-сервисов как при оформлении договоров, так и при наступлении критических случаев.

Вся эта работа позволяет СК VUSO оставаться в десятке лучших страховых Украины в течение долгого времени.