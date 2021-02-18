Сумма $10 тыс. — оптимальный вариант для покупателей б/у авто. Клиенты справедливо рассчитывают на средний ценовой сегмент, который предполагает высокое качество техники, безопасность, продуманную комплектацию и стильный внешний вид. Факты ICTV составили для вас список авто до $10 тыс., а также пообщались с экспертами и узнали их мнение.

Volkswagen Jetta 2014 — от $9 тыс.

В базовой комплектации автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 105 л.с. Также доступны четырехцилиндровые двигатели Peppier, которые генерируют 170 и 210 л.с.

Пятиступенчатая механическая коробка передач является стандартной, кроме которой доступна также шестиступенчатая автоматическая с Tiptronic. Модели Jetta TDI и GLI Edition 30 комплектуются шестиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением с режимами Tiptronic и Sport.

На украинском рынке авто представлено американцами мексиканского происхождения.

Преимущества: комфорт, эргономика, хорошая работа трансмиссии, хорошая шумоизоляция.

Недостатки: нестабильная в управлении на поворотах, недостаточно мощный мотор, вялое ускорение.

Hyundai Sonata SE 2016 — от $9,9 тыс.

Комфортная езда, элитный салон, удобные функции, прекрасные показатели безопасности, то чем еще может похвастаться Hyundai SE 2016 Sonata 2016, который имеет три варианта двигателя.

Модели Sonata SE, Sport и Limited — 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 185 л.с. Модели Sonata 2.0T — 2-литровый четырехцилиндровый двигатель (245 л.с.), а Sonata Eco — 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель выдает мощность в 178 л.с.

Переднеприводная машина оснащена стандартной шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Эко-модели имеют семиступенчатый ​​автомат с двойным сцеплением.

Преимущества: легкие и доступные в использовании системы управления.

Недостатки: шумоизоляция, дорожный просвет, расход топлива.

Ford Focus 2013 — от $9,2 тыс.

Ford Focus доступен в кузовах седан и хэтчбек. Передние сиденья удобные, места для головы и ног также достаточно. Седан Focus имеет 13,2 кубических фута места в багажнике.

Хэтчбек Focus предпологает 23,8 кубических фута за своими задними сиденьями и щедрые 44,8 кубических фута со сложенными сиденьями.

Ford Focus Titanium в комплектации имеет 8-дюймовый сенсорный экран, камеру заднего обзора, датчики задней парковки, кожаные передние сиденья с подогревом, двухзонный автоматический климат-контроль, бесключевой вход с кнопочным запуском и спутниковое радио.

Преимущества: хорошая управляемость, качество сборки, пространство салона, динамика, дизайн кузова.

Недостатки: возможно возникновение таких проблем — неприятные рывки и даже скрежет при переключении передач, утечка масла, износ сцепления.

Jeep Compass 2012 — от $7,5 тыс.

Базовый Jeep Compass 2012 оснащен четырехцилиндровым двигателем. Jeep Compass доступен с двумя системами полного привода: Freedom Drive I и Freedom Drive II, которые добавляют функцию передачи низкого диапазона. Compass достаточно искусен в езде по бездорожью.

Дополнительные функции включают навигацию, наличие люка, спутниковое радио. Автомобильные эксперты также оценили четкие датчики компаса и простоту аудио и климат-контроля.

Преимущества: хорошая шумоизоляция, не затратное в обслуживании авто, дешевые запчасти, практичный для дальних путешествий.

Недостатки: не очень надежная подвеска, лобовое стекло быстро затирается дворниками.

Renault Megane Limited 2015 — от $8,6 тыс.

Renault Megane существует с 1995 года, когда пришел на замену Renault 19 и ознаменовал появление нескольких различных стилей кузова. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач в паре с дизельным двигателем 1.5 dci k9k.

Также Renault Megane Limited получил такие дополнительные функции, как: усилитель руля, кондиционер, бортовой компьютер, климат-контроль, кнопочный запуск.

Преимущества: пространство салона, управляемость, расход топлива, объем багажника.

Недостатки: труднодоступные детали.

Peugeot 3008 2010 — от $7,33 тыс.

Peugeot 3008 создали с идеей совместить все лучшие качества внедорожника и MPV в авто, которое по размерам было бы не больше типичного семейного хэтчбека. 3008 оснащен 2-литровым дизельным двигателем, который выдает мощность в 112 л.с.

Такие агрегаты обычно поставляются с электронной системой контроля устойчивости под названием Dynamic Roll Control. Система держит кузов вертикально в поворотах и ​​улучшает качество езды.

Преимущества: соответствие цены и качества, хорошая шумоизоляция, комфорт.

Недостатки: дорожный просвет, стоимость обслуживания.

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