Тест-драйв JAC S2: новый кроссовер за $12 тыс.

Мы попытались выяснить, что скрывается под таким демократичным ценником и на чем же сэкономили китайцы.

Стоимость JAC S2 в базовой комплектации, которая почему-то называется Luxury, составляет примерно $12,3 тыс. За эти деньги вы получите атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л, который работает в паре с 5-МКПП.

Максимальная версия JAC S2, которая называется Intelligent, стоит около $14,5 тыс. За эти деньги вы получите тот же атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л, но работает он в паре с вариатором CVT. Именно такая версия побывала у нас на тест-драйве.

Дизайн

JAC S2 — максимально простой и неброский кроссовер, который ничем не выделяется в потоке машин.

Во время тест-драйва я опросил нескольких знакомых по поводу внешнего вида JAC S2 и все они сошлись на мысли, что выглядит он неплохо, но что-то похожее у других брендов они уже видели.

После недолгих раздумий все проводили параллели с Hyundai и Kia.

Салон

У JAC S2 довольно привлекательный интерьер и выглядит все очень интересно. Да, по качеству и подбору материалов есть вопросы, но оформлено все неплохо, и в салоне находиться уютно.

В нашей версии салон был выполнен из грубой кожи, но на вид она больше похожа на кожзам.

Передние сиденья удобные, с механическими регулировками, а у водителя даже есть откидной подлокотник.

Чего этим креслам не хватает? А не хватает им главного – функции подогрева. Кожаный салон без подогрева – то еще удовольствие в холодную пору.

Руль также обшит кожей, но более приятной на ощупь. На руле есть кнопки управления медиа и круиз-контролем. Кстати, руль регулируется только по высоте.

Панель приборов разбита на два колодца и маленький экран с путевыми данными посредине.

По дизайну вопросов нет, выглядит все очень даже неплохо, а вот с читабельностью есть нюансы. От множества белых насечек на спидометре рябит в движении и показатели плохо считываются.

На центральной консоли расположен 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Выглядит очень даже ничего, но иногда бывают трудности с подключением устройств по Bluetooth.

Apple Car Play и Android Auto здесь нет, но есть некая интеграция смартфона через специальное приложение, но я, честно говоря, так до него и не добрался. Есть разъемы AUX и USB, что позволяет подзарядить телефон и воспроизводить музыку со своего телефона.

Спереди есть один подстаканник и он находится за селектором КПП. Ставить и вынимать стакан неудобно, особенно на ходу.

Блок управления вентиляцией и кондиционером максимально прост в использовании, здесь все понятно.

Пространства спереди хватает, замечаний нет.

Сзади с комфортом поместятся два человека, а на небольшие дистанции места хватит и троим.

Подлокотника сзади нет, как и плафона подсветки, а также отдельных вентиляционных дефлекторов.

Объем багажника составляет 450 л, чего вполне достаточно для ежедневного использования.

Есть ограничительная полка багажника, которая, помимо полезной функции, является еще источником посторонних шумов в салоне.

Под фльшполом находится запасное колесо и инструмент для его монтажа.

Динамика

У нас на тесте побывал JAC S2 с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 113 л.с. и крутящим моментом 146 Нм. Работает этот агрегат с бесступенчатым вариатором CVT. Привод – передний.

Для спокойной и размеренной манеры вождения в городском цикле эта пара вполне подойдет. Не стоит ожидать чего-то большего от этой компоновки.

Средний расход топлива в городе за время тест-драйва у меня составлял около 8 л, что не является рекордом по экономии топлива, но вполне сносный результат.

Сразу же обращаешь внимание на малоинформативный руль и к его пустоте приходится привыкать.

Подвеска оказалась мягкой и готовой к нашим дорогам. По неровностям и ямам можно передвигаться смело, без утраты комфорта в салоне. Спереди установлена подвеска по типу MacPherson, а сзади — полузависимая торсионная балка.

Для удобства есть камера заднего вида с картинкой среднего качества, которая, как минимум, днем парковаться помогает. Также есть и парковочные датчики сзади.

Не все гладко с шумоизоляцией и сверчками от пластика в салоне, но чего стоило ожидать от кроссовера за эти деньги?

Итоги

JAC S2 – кроссовер для начинающих автомобилистов или альтернатива б/у автомобилям. Как по мне, то это в наибольшей мере охарактеризует эту модель.

Есть множество нюансов и моментов, которые хотелось бы улучшить и изменить, но с другой стороны есть цена, которая в значительной мере перекрывает все недостатки.

Решать, как всегда, вам.

















































