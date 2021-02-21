Существует мнение, что покупать электромобили не выгодно, потому что в Украине очень мало электрозаправок для таких авто.

Но на самом деле их можно заряжать практически в любом месте, ведь большинство из них приспособлены к условиям зарядки от розетки, электрической и скоростной станций.

Где можно в Украине заправить электромобиль, смотрите в материале Фактов ICTV.

Электрозаправки Украины — карта

Карту электрозаправок вы найдете по ссылке — https://www.plugshare.com/

Желтая отметка на карте — стандартные электрозаправки;

Зеленая — скоростные.

Карта показывает платные и бесплатные станции зарядки, просто нажмите на один из значков.

Стандартные электрозаправки Украины

Время зарядки в стандартных электрозаправках составляет 3-4 часа — до полного заряда.

Быстрые электрозаправки Украины

Такие заправки отличаются своей скоростью подзарядки. Например, если стандартное время до полной зарядки — 3-4 часа, то на скоростных заправках — 30-60 минут на 80% заряда. Такие электрозаправки на карте изображены зеленым цветом.

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Бесплатные электрозаправки

Возьмем самые известные электрозаправки в Киеве:

Паркинг ТРЦ Gulliver

Бизнес-центр 101 Tower

Подземный паркинг отеля Hilton

Бизнес-центр IQ,

ВАЖНО! Оплата производится только за парковку.

WOG — можно заряжать бесплатно, но это довольно длительная процедура из-за большой очереди из авто.

Электрозаправки Украины цена

Сеть ТОКА — тариф составляет от 0,73 до 0,84 грн за 1 км пробега;

Autoenterprise:

Стандартная зарядка: 10 кВт — 1 грн/мин.;

Быстрая зарядка: 20 кВт — 2 грн/мин. или 40 кВт — 4 грн/мин.;

Водителям следует знать, что в Украине усилили ответственность за нетрезвое вождение.

За первое нарушение штраф — 17 тыс. грн с лишением водительских прав на год.

За второе нарушение — штраф 34 тыс. грн и лишение водительского удостоверения на три года.

Больше деталей, какой штраф и наказание за третье нарушение, узнавайте в материале Фактов ICTV.