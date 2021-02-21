Существует мнение, что покупать электромобили не выгодно, потому что в Украине очень мало электрозаправок для таких авто.
Но на самом деле их можно заряжать практически в любом месте, ведь большинство из них приспособлены к условиям зарядки от розетки, электрической и скоростной станций.
Где можно в Украине заправить электромобиль, смотрите в материале Фактов ICTV.
Электрозаправки Украины — карта
Карту электрозаправок вы найдете по ссылке — https://www.plugshare.com/
- Желтая отметка на карте — стандартные электрозаправки;
- Зеленая — скоростные.
Карта показывает платные и бесплатные станции зарядки, просто нажмите на один из значков.
Стандартные электрозаправки Украины
Время зарядки в стандартных электрозаправках составляет 3-4 часа — до полного заряда.
Быстрые электрозаправки Украины
Такие заправки отличаются своей скоростью подзарядки. Например, если стандартное время до полной зарядки — 3-4 часа, то на скоростных заправках — 30-60 минут на 80% заряда. Такие электрозаправки на карте изображены зеленым цветом.
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Бесплатные электрозаправки
Возьмем самые известные электрозаправки в Киеве:
- Паркинг ТРЦ Gulliver
- Бизнес-центр 101 Tower
- Подземный паркинг отеля Hilton
- Бизнес-центр IQ,
ВАЖНО! Оплата производится только за парковку.
- WOG — можно заряжать бесплатно, но это довольно длительная процедура из-за большой очереди из авто.
Электрозаправки Украины цена
Сеть ТОКА — тариф составляет от 0,73 до 0,84 грн за 1 км пробега;
Autoenterprise:
Стандартная зарядка: 10 кВт — 1 грн/мин.;
Быстрая зарядка: 20 кВт — 2 грн/мин. или 40 кВт — 4 грн/мин.;
Водителям следует знать, что в Украине усилили ответственность за нетрезвое вождение.
За первое нарушение штраф — 17 тыс. грн с лишением водительских прав на год.
За второе нарушение — штраф 34 тыс. грн и лишение водительского удостоверения на три года.
Больше деталей, какой штраф и наказание за третье нарушение, узнавайте в материале Фактов ICTV.