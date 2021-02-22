Что означают буквы на коробке передач автомат

Машины на коробке автомат очень популярны благодаря упрощенному процессу управления. Однако у новичков и водителей, пересевших с механики, могут возникнуть вопросы об особенностях и режимах езды с АКПП.

Что означают буквы на коробке автомат, читайте в материале Фактов ICTV.

АКПП (автоматическая коробка переключения передач) позволяет менять скоростные режимы без участия водителя. По сути, ему остается только задавать направление, выжимать педали газа и тормоза, а также рулить.

Автоматика имеет несколько ступеней скоростей, а режимы коробки переключаются с помощью рычага.

Обозначения стандартных режимов коробки автомат:

P (Parking) — режим парковки рассчитан на длительную стоянку авто, так как коробка блокирует движение. В этом положении разрешено запускать двигатель. Чтобы припарковаться, нужно дождаться полной остановки автомобиля.

D (Drive) — основной режим езды авто вперед, который иногда обозначают как A (Automate). Машина трогается с места и водителю остается только крутить руль и выжимать педали. Если нужно сделать короткую остановку и не глушить при этом двигатель, авто оставляют в этой же позиции.

N (Neutral) — нейтральный режим коробки чаще всего используют для буксировки или погрузки авто на эвакуатор. Иногда его включают в пробках, чтобы не держать долго ногу на педали тормоза.

R (Reverse) — означает езду задним ходом. Можно включать только после полной остановки авто.

Дополнительные режимы коробки:

M (Manual) — ручное управление позволяет водителю переключать передачи. По сути, это имитация механики, где для повышения нажимаем “+”, а для понижения “-”.

L (Low) или B (Bottom) — пониженная передача для езды вперед. Медленное движение используют на скользкой дороге или крутом спуске.

1, 2, 3 — количество разрешенных передач при движении вперед. Например, на 2-й можно будет использовать только первую и вторую, на 3-й максимумом будут первая, вторая и третья.

S (Sport) – спортивный режим позволяет резко разогнать машину, но при этом сжигает большее количество топлива.

E (Economic) — плавная езда автомобиля позволяет более бережно и экономно расходовать топливо.

W (Winter) — зимний режим позволяет машине тронуться с места со второй передачи, чтобы не проскальзывали колеса. Режим включается отдельной кнопкой, иногда на ней изображают снежинку.

OD (Over Drive) – означает повышенную передачу или ускоренный режим. Используют, когда вы движетесь со средней скоростью, но при этом она постоянно меняется (50-70 км/ч).

KD (Kick Down) – пониженная передача включается выжиманием педали газа до упора. Помогает быстро набрать скорость, например для обгонов.

К слову, езда на машине с наличием коробки автомат — довольно проста и приятна только в теплое время. Мы выяснили, как правильно ездить на автомате зимой.