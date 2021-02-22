Тест-драйв Mitsubishi L200: проверка украинской зимой

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал японский пикап Mitsubishi L200. Мы попытались узнать, что кроется за суровой внешностью японца, сколько он стоит, чем может впечатлить на бездорожье и подойдет ли для города.

Пробежимся немного по ценам. Mitsubishi L200 в наиболее простой комплектации INTENSE (Diesel 2,4, 4WD, 6-МКПП) стоит около $37,5 тыс.

Mitsubishi L200 в максимальной комплектации ULTIMATE(Diesel 2,4, 4WD, 6-АКПП) обойдется в $40 тыс.

На тесте у нас побывала именно максимальная версия Mitsubishi L200.

Дизайн

У Mitsubishi L200 брутальный внешний вид, который прорисован острыми линиями кузова в концепции Dynamic Shield.

Mitsubishi L200 умудрился кардинально измениться, но при этом сохранить узнаваемость.

Уверен, что найдутся, как почитатели этого дизайна, так и ярые противники. На вкус и цвет, как говорится.

Суровый, современный, броский и узнаваемый – коротко о дизайне Mitsubishi L200.

Салон

В салон высокого пикапа Mitsubishi L200 вам помогут забраться подножки и ручки на стойках. Уверен, без них будет гораздо сложнее с посадкой и высадкой.

Интерьер Mitsubishi L200 выглядит более сдержанным, нежели его экстерьер, как по мне. Здесь все выполнено в достаточно строгом, но одновременно простом стиле.

Салон выполнен из перфорированной кожи, есть подогревы передних сидений и электрорегулировки сиденья водителя.

Олдскульные кнопки подогревов можно смело записать в фамильные черты Mitsubishi.

Сиденье водителя комфортное, никаких замечаний за время теста не возникало. Пространства спереди достаточно, есть подстаканники и подлокотник.

Руль также выполнен из кожи и даже обладает функцией подогрева. На рулевом колесе расположены кнопки управления бортовым компьютером, круиз-контролем и мультимедиа.

Панель приборов простая и читабельная, здесь все в стиле Mitsubishi и без сюрпризов.

На центральной консоли находится экран мультимедийной системы, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Система не тормозит, все работает исправно.

Чуть ниже находится кнопочный блок управления климат-контролем. Удобно, логично, читабельно.

Спереди есть два разъема USB и 1 вход HDMI.

У пассажиров сзади также есть ручки на стойках и возможность воспользоваться подножкой. Конечно же, сзади, как и полагается в пикапе, посадка довольно солдатская.

Из приятных бонусов — есть два разъема USB и откидной подлокотник.

Спинка второго ряда сидений откидывается, и за ней есть небольшой отсек для инструмента и автомобильного инвентаря.

Одним из важных вопросов при выборе обычного автомобиля является объем багажника, но в случае с пикапом его можно смело заменить грузоподъемностью.

У Mitsubishi L200 она составляет 750 кг, а максимально допустимый вес для буксировки — 3,1 т.

Динамика

Тестовый Mitsubishi L200 был оснащен турбодизельным двигателем объемом 2,4 л, мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 430 Нм. Мотор функционирует в паре с 6-АКПП. Работают они слаженно, без замечаний. Запаса мощность и крутящего момента у турбодизеля хватает для города, трассы, ну и, конечно же, для бездорожья.

Mitsubishi L200, в первую очередь, — рамный внедорожник с системой полного привода SUPER SELECT 4WD-II (в тестовом авто). С этого и начнем.

На Mitsubishi L200 можно ехать исключительно на заднем приводе (2H), а можно испытать все прелести полного привода (4H) с блокировкой центрального дифференциала (4HLc), пониженным рядом (4LLc) и блокировкой заднего дифференциала (R/D lock).

Кроме этого, в Mitsubishi L200 вы можете выбрать один из внедорожных режимов OFF ROAD MODE (гравий, грязь/снег, песок, камни) и активировать функцию помощи при спуске HDC. Клиренс – 220 мм.

Все это, безусловно, позволяет называть Mitsubishi L200 настоящим рамным внедорожником и смело преодолевать брод глубиной 700 мм, но как на счет города и трассы?

Комфорт в пикапах – дело тонкое и весьма условное. После обычного кроссовера вас вряд ли впечатлит тряска при проезде неровностей и жестковатая подвеска, но как далеко и глубоко вы заедете на кроссовере? Что вы туда сможете загрузить и что сможете отбуксировать? Задав себе эти вопросы я перестал обращать внимание на погрешности в комфорте.

Ну и последний аргумент, который заставил меня зауважать Mitsubishi L200 – украинская зима.

L200 – тот случай, когда ты не думаешь о сугробах, заснеженных парковках, льде и неочищенных дорогах, как об испытании. Это скорее приключения, но точно не повод для волнений.

Нужно отдать должное Mitsubishi L200 ведь и о современных городских опциях японцы тоже подумали. Бесключевой доступ, пуск двигателя кнопкой, подогревы сидений и руля, Apple CarPlay, 4 разъема USB, а что еще нужно?

Не помешали бы камеры кругового обзора, но есть, к сожалению, только камера заднего вида.

Приходится изрядно попотеть, чтобы разъехаться с кем-то в узком дворике спального района или припарковаться в забитом центре.

В городе и на загородных трассах можно передвигаться исключительно на заднем приводе, что позволит немного уменьшить расход топлива.

По паспорту Mitsubishi L200 должен потреблять в городе 9,9 л на 100 км, а на трассе 7,8 л.

Итоги

Если вы ищите пикап, то обойти стороной Mitsubishi L200 у вас просто не получится. Пикапы стали ближе к городу, и их уже не назовешь исключительно утилитарными автомобилями, ведь в них уже полным полно современных фишек.

В какой-то мере пожертвовав комфортом, вы получите отличный рамный внедорожник. Решать, как всегда, вам.

























































































