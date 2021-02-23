Просто безумными темпами к нам везут электромобили. Только в прошлом году украинцы приобрели почти 7,5 тыс. электрокаров. В целом в стране их уже около 30 тыс.

Причем их владельцы уверяют, что не страшны им ни метели, ни гололед, ни даже сильные морозы. Несмотря на горы не почищенного снега — они и дальше осваивают украинские дороги.

Но и ездить на таком авто не только экономно, но и модно. Даже президент часто записывает свои видеообращения за рулем американской Tesla.

Новенький электромобиль — это как новая электронная игрушка или смартфон. И не только потому, что заряжается от розетки или подключаетесь к интернету. Просто имеет множество дополнительных игрушек для своего владельца.

Поставить на парковку или в гараж, или просто двигаться по городу — автомобиль может без водителя.

Украинцы покупают электромобили обычно не первой свежести. Однако в Украине ремонтировать битые авто — уже давно не проблема, — утверждает владелец станции техобслуживания электромобилей Кирилл Антонец.

Украинская выгода в этом вполне очевидна. Ведь если на аукционе в США Tesla можно купить за $15-20 тыс., что с ремонтом выйдет где-то $30-50 тыс. То новое авто стоит $100 тыс., главное, чтобы с батареей все было хорошо.

Все это при условии, что автомобиль не был в ДТП. А таких среди Tesla — у нас почти нет. Поэтому батарея – едва ли не главная проблема поставарийных электрокаров, потому что стоит она от $10 тыс.

На морозе электромобиль уменьшает свой пробег до 40%. Чем быстрее едешь — тем быстрее авто разряжается. Плюс свет, обогрев, все это отнимает много энергии.

Иногда даже выключать приходится, чтобы доехать домой. Больше всего претензий, говорят специалисты, к лидеру украинского рынка — популярного Nissan Leaf первой серии.

Еще один недостаток — где заряжать авто. В некоторых есть, по крайней мере, собственный гараж. Другие — проводят розетки в паркинг.

Кроме того, у нас единицы скоростных суперчарджеров, которые за 40 минут могут зарядить авто. Поэтому если Киевом передвигаться удобно, то дальше Житомира не поедешь. Не говоря уже об Одессе.

Но пока электрокары только завоевывают Украину, в мире им наступают на пятки авто на водородном топливе. Причем первые две водородные машины появились уже и у нас.

На первый взгляд — это обычный автомобиль. Вот только ездит не на бензине, дизеле или газе. И из выхлопной трубы идет не дым, а вода.

Вода не техническая, а даже питьевая, — утверждает первый в Украине владелец такой машины Евгений Шкода.

В управлении же, говорит, машина ему чем-то напоминает электричку. Шумоизоляция, уверяет, лучше, чем в Tesla, а морозов и вообще не боится.

И все же в Украине такие машины пока экзотика. И ни одной АЗС, где заправиться водородом у нас нет. Поэтому конкурентами на автодорогах в отличие от электрических у нас они точно не станут. Хотя соревноваться с дизельными и бензиновыми придется еще много лет.

Несмотря на это, электрокаров на украинских дорогах из года в год становится все больше. И не только в употреблении, но и новых.

Строительство электрозаправок в Украине

Украина будет поддерживать развитие сети скоростных электрозаправок на основных автодорогах из Киева во Львов, Одессу и Днепр на государственном уровне.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время форума Украина 30. Инфраструктура.

По словам министра, сейчас в Украине есть 11 операторов зарядных станций, из которых три имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока.