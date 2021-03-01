Тест-драйв Porsche Taycan: выживание и реалии в Украине

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал электромобиль Porsche Taycan.

Мы попытались выяснить, что из себя представляет первая электричка в модельном ряду Porsche и сможет ли она адаптироваться под украинские реалии.

Porsche Taycan часто называют смесью 911 и Panamera в плане дизайна. И здесь тяжело спорить, действительно в этом что-то есть.

Porsche Taycan – магнит на дорогах, приягивающий взгляды абсолютно всех участников движения.

Спортивные и аппетитные формы радуют и взгляд водителя, который находится за рулем Taycan. Чего стоят одни только бедра задних крыльев, которые отлично просматриваются в зеркалах заднего вида.

Взяв Porsche Taycan на дней тест-драйва, я постарался ответить на некоторые злободневные вопросы кассательно покупки и эксплуатации этого электрокара в Украине.

Каким бывает Porsche Taycan и сколько он стоит в Украине?

Porsche Taycan существует в четырех вариациях: Taycan (Base), Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

Taycan (Base) – самая простая версия, а Taycan Turbo S – самая заряженная.

Если говорить о наиболее сладких характеристиках, то самый простой Taycan (Base) разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с, а топовый Taycan Turbo S делает это за 2,8 с.

Ну и еще один повод для хвастовства Porsche Taycan – мощность и крутящий момент. Porsche Taycan Base с Launch Control обладает пиковой мощностью 402 л.с. и максимальным крутящим моментом 435 Нм, а Taycan Turbo S — вдумайтесь — 761 л.с. и крутящим моментом 1050 Нм!

Если говорить о деньгах, то ценовая вилка в зависимости от выбранной версии колеблется от $92,7 тыс. и до $202,5 тыс. Все это за базовые версии, без дополнительных опций.

У нас на тест-драйве побывала версия Porsche Taycan 4S с дополнительными опциями и стоимостью 4 867 275 грн (примерно $173,8 тыс.).

Что по технике у Porsche Taycan 4S?

Перед тем как перейти к характеристикам, стоит отметить, что у нас была версия Porsche Taycan 4S с усиленной батареей Performance Plus 93,4 кВтч.

Пиковая мощность тестового автомобиля с Launch Control составляет 571 л.с., максимальный крутящий момент — 650 Нм, до первой сотни он пролетает за 4,0 с.

В Porsche Taycan 4S два электромотора (по одному на каждой оси), посредством которых также реализован полный привод.

Porsche Taycan – смартфон на колесах или классический Porsche?

В Porsche Taycan довольно уютно и нет ощущения, что ты находишься в электрокаре, где все из переработанных материалов и сделано по последним трендам эко-моды.

Я думаю, мало кто сомневается, что в Porsche Taycan качественные, дорогие материалы и все они педантично подогнаны.

Есть ощущение, что ты находишься в спортивном Porsche, а электромобильную сущность выдает лишь отсутствие звука ДВС и пиктограммы на мониторах.

В Porsche Taycan спортивные сиденья с множеством регулировок, отличной боковой поддержкой и фамильной выштамповкой на подголовнике.

Спортивный руль GT Sports оснащен минимальным набором кнопок управления и отлично лежит в руках. Все просто, лаконично и удобно.

Селектор КПП выглядит необычно и находится справа от руля. На деле ничего сложного, просто нужно привыкнуть.

Дань спортивным традициям — бортовые часы с циферблатом на 60 с.

Здесь нет никакого ущемления в опциях комфорта в угоду экономии энергии. В тестовом авто был подогрев руля, подогрев и вентиляция сидений, а также функция массажа для переднего пассажира и водителя.

Одной из особенностей Porsche Taycan является изобилие различных экранов. В нашей версии их было три – два спереди и один сзади.

Первый экран – дугообразная панель приборов, на которой можно менять вариации отображения информации. Выглядит очень круто и функционирует так же.

Вверху центральной консоли находится второй экран – мультимедийный.

Он работает в паре с третьим экраном, который выполняет своеобразную роль пульта управления основными функциями автомобиля и находится под рукой у водителя.

Понятное дело, что мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

В Porsche Taycan вы найдете только разъемы USB Type-C, а вот стандартных Type-A здесь нет.

В нашей комплектации не было еще одного опционального экрана. Он может находится на торпедо, прямо напротив переднего пассажира. На него дублируется медиа, навигация и показатели панели приборов.

Какие минусы есть у всей этой истории с экранами? Все сенсорные панели постоянно будут в отпечатках пальцев и пыли.

Третий экран – консоль управления климат-контролем для задних пассажиров.

На втором ряду сидений удобно будет двум пассажирам. Предусмотрено место и для третьего, но боюсь, что оно вряд ли подойдет для комфортных поездок.

Сзади есть подлокотник и подогревы сидений.

Да, в салоне Porsche Taycan куча экранов и современных фишек, но дух классического Porsche здесь также ощущается.

Багажник, как вы понимаете, здесь довольно скромный – 407 л.

Спереди, где у обычного автомобиля прячут ДВС, у Porsche Taycan небольшой отсек для вещей.

Как едет Porsche Taycan 4S?

Porsche Taycan 4S молниеносно долетает до первой сотни, и происходит этот процесс впечатляюще.

Скучную тишину во время разгона в Porsche решили разбавить искусственным электрическим звуком, который похож на звук в салоне самолета при наборе скорости на взлетке. Необычно, прикольно, но если напрягает, то можно звук отключить.

Помимо разгона впечатлила отличная управляемость и, на удивление, не очень жесткая подвеска. Я ожидал, что комфорта будет меньше, особенно на колесных дисках R20.

Какой запас хода?

Запас хода в Porsche Taycan 4S зависит от выбранного режима (Range, Normal, Individual, Sport, Sport+), манеры вождения и прочих внешних факторов.

С полностью заряженным аккумулятором, в морозную погоду около -10С в режиме Normal бортовой компьютер показывал запас 348 км. Думаю, что реальных будет около 300 км в таком режиме.

Как ведет себя на украинских дорогах?

Первым, с чем сталкивается Porsche Taycan на наших дорогах, – ямы, самодельные лежащие полицейские и бездорожье.

Если с подвеской можно жить, то вот о клиренсе, красивых обвесах и порогах, нужно помнить всегда. Благо есть пневмоподвеска, которая позволяет регулировать клиренс в диапазоне 108-150 мм.

Как на нем ездить зимой?

Из плюсов – полный привод и вес электрокара (2200 кг). Едет уверенно и дорогу держит хорошо, но вот клиренс не дает расслабиться.

В целом это не исключительно летний вариант автомобиля. Вполне нормально его можно использовать круглый год.

Где и как заряжать в Украине?

Инфраструктура для электромобилей не стоит на месте, и даже в Украине уже есть много публичных мест для зарядки. Они бывают платные, бесплатные, подходящие и неподходящие для Porsche Taycan.

У Porsche Taycan есть два разъема для подключения зарядного кабеля, которые находятся на передних крыльях автомобиля.

По пассажирской стороне рассположен порт CCS (для зарядки постоянным током DC) под ускоренную зарядку, который способен принимать максимальную мощность до 270 кВт DC. Наиболее мощные зарядные станции в Украине выдают до 50 кВт.

По водительской стороне находится порт Type 2 (для зарядки переменным током AC), который способен принимать до 11 кВт. Кабель Type 2 можно подключать в оба порта.

Также можно заряжаться и от обычной розетки 220V, промышленной на 380V. Для этого понадобятся специальные кабеля и зарядные устройства, которые были в комплекте тестового авто.

Я заряжал Porsche Taycan преимущественно от обычной розетки в гараже. За 10 часов получалось зарядить примерно 20 кВтч (c 65% до 83% зяряда батареи). Короче говоря — довольно долго, если говорить еще и о полном заряде.

Наиболее быстрый способ зарядить батарею в Украине, на данный момент – станции с мощностью до 50 кВт.

Одну из таких я опробовал и зарядил 54,6 кВтч за 90 мин (примерно с 45% до 98% заряда батареи). Это уже неплохо, но можно же быстрее! К сожалению, пока не в Украине.

Для примера, на европейской станции с постоянным током DC 270 кВт можно было бы зарядить тестовый Porsche Taycan с 5% до 80% за 22,5 мин.

Итоги

Porsche Taycan 4S – отличный пример трансформации мышления от спортивных автомобилей с ДВС к мощным электрокарам.

Porsche Taycan 4S впечатляет динамикой и современностью, но остается верным стилю и традициям Porsche.

Готова ли наша инфраструктура и дороги к такого рода автоомбилям? Вопрос сложный, но я думаю, что пока еще далеко до полностью комфортного обладания электрокаром в Украине. Не все так плохо, конечно же, ездить на электрокаре вполне можно, но еще куча нюансов под вопросом. И самый главный – скоростные зарядки, которых нет, но это дело времени.

Решать, как всегда, вам.





















































































































