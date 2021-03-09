На тест-драйве у Фактов ICTV побывал ультракомпактный кроссовер Suzuki Ignis. Что из себя представляет относительно новая для украинского рынка модель, действительно ли это кроссовер, и что кроется под приставкой Hybrid.

Сколько стоит Suzuki Ignis?

Suzuki Ignis в базовой комплектации GL с бензиновым двигателем 1.2 DUALJET и 5-МКПП обойдется примерно в $15,9 тыс. Suzuki Ignis в максимальной комплектации GLХ с бензиновым двигателем 1.2 DUALJET и бесступенчатым вариатором CVT обойдется примерно в $18,8 тыс.

У нас на тесте побывала именно максимальная версия Suzuki Ignis GLХ.

Как выглядит?

Дизайн Suzuki Ignis неординарный и привлекательный с одной стороны, но противоречивый и специфический с другой.

Если спереди у Suzuki Ignis все выглядит симпатично и сбалансированно, то вот задняя часть у многих вызывает удивление и становится предметом для споров.















Тест-драйв Suzuki Ignis: кроссовер в миниатюре / 4 фотографии

Если немного вникнуть в японскую классификацию автомобилей, то стоит отметить, что Suzuki Ignis — один из представителей категории кей-кар.

Кей-кар – класс автомобилей, ограниченных по габаритным размерам, объемам и мощности двигателя. Владельцы такого рода автомобилей получают определенные налоговые и страховые льготы в Японии, а также освобождаются от необходимости иметь обязательный документ на паркоместо.

Что есть и чего нет в салоне Suzuki Ignis?

Начнем с хороших новостей – в Ингнисе есть бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. Этим уже никого не удивишь, но штука удобная и практичная в ежедневном использовании.

В салоне Suzuki Ignis, как минимум на передних сиденьях, достаточно просторно. Хватает места над головой и можно вполне комфортно устроится за рулем.























Тест-драйв Suzuki Ignis: кроссовер в миниатюре / 6 фотографий

Интерьер привлекательный, все выполнено со своими изюминками в виде мотоциклетной панели приборов и блока управления климат-контролем в стиле беспроводной колонки JBL.

Салон выполнен из бюджетных материалов и звонких пластиков, а из тактильно приятного — порадует кожаный руль.

Теперь о вещах менее приятных. В Suzuki Ignis для украинского рынка, даже в максимальной комплектации и в опциях за доплату, вы не найдете другого варианта мультимедийной системы, камеры заднего вида, датчиков парковки и подогрева сидений.

Магнитола позволяет подключиться по Bluetooth или через USB-разъем. Короче говоря, с музыкой вопрос решен, но вот с навигацией придется что-то думать самому.

В нашей комплектации была система оповещения о смене полосы движения, система торможения с использованием стереокамеры, система экстренного торможения, предупреждения о вилянии автомобиля и шесть подушек безопасности. В этом плане – полный порядок.

Сзади, что ожидаемо, места довольно мало. Впрочем, для детского кресла и рюкзака пространства хватит с запасом. Вдвоем там также можно поместиться, но вот втроем уже будет не совсем уютно.







Тест-драйв Suzuki Ignis: кроссовер в миниатюре / 2 фотографии

Багажник есть – это уже хорошо, а его объем составляет 271 л.

Где здесь Hybrid?

В Suzuki Ignis есть гибридная система SHVS. Это означает, что автомобиль оснащен электродвигателем с функцией стартер-генератора и литий-ионной батареей емкостью 10 Ач. Система помогает двигателю при разгоне, снижает расход топлива и позволяет уменьшить уровень выбросов в окружающую среду.

Средний расход топлива в городском режиме у меня составлял порядка 6,4 л на 100 км.

Возможности двигаться полностью на электротяге здесь нет, как и возможности подзаряжать автомобиль от сети, а батарея заряжается в процессе рекуперации тормозной энергии.

Где здесь кроссовер?

Suzuki Ignis достаточно компактный автомобиль, а от кроссовера здесь клиренс 180 мм и пластиковые накладки по периметру кузова. Suzuki Ignis в Украине предлагается исключительно с передним приводом. Так кроссовер или нет? Маркетологи в отношении Suzuki Ignis предпочитают словосочетание ультракомпактный кроссовер. Если к слову компактный добавить ультра или микро, то Suzuki Ignis кроссовер, здесь я согласен.

Как едет по украинским дорогам?

Suzuki Ignis оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,2 л мощностью 81 л.с. и крутящим моментом 107 Нм. Мотор работает в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT.











Тест-драйв Suzuki Ignis: кроссовер в миниатюре / 3 фотографии

Эта пара работает достаточно специфично, с заминками и паузами на старте, но после нескольких дней за рулем к этому понемногу привыкаешь. Если взглянуть лишь на характеристики двигателя, то уже особой динамики и не ожидаешь. Suzuki Ignis предпочитает размеренную манеру вождения с плавными разгонами и без резких ускорений. Для города динамики вполне достаточно, но вот на трассе нужно мыслить трезво и рассчитывать время при обгонах.

Подвеска у Suzuki Ignis достаточно сбитая, но не могу сказать, что все изъяны наших дорог она проходит безболезненно и без потери в комфорте. Спереди в Suzuki Ignis установлена подвеска МакФерсон, а сзади — торсионная балка.

Есть погрешности в шумоизоляции, но нужно отдать должное качеству сборки – в салоне ничего не скрипит.

Итоги

Suzuki Ignis – фан-кар с ярким дизайном и харизмой. Салон выполнен хоть и бюджетно, но все же интересно. Есть нюансы в комплектации, сочетании двигателя и КПП, но нет вопросов по приспособленности к городу и термину ультракомпактный кроссовер. И да, это гибрид, который помогает экономить на топливе. Решать, как всегда, вам.