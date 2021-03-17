Несмотря на растущие цены на бензин, дизель и автогаз, украинские дороги заполнены. Третья волна коронавируса еще больше усилила автомобилизацию, поскольку в машине ты ни с кем не контактирует.

Поэтому украинцы бросились исправлять положение. И за прошлый год приобрели 360 тыс. подержанных автомобилей. Это в четыре раза больше, чем новых.

— Объемы вторичного рынка выросли вдвое после изменения правил растаможки, которые происходили в 2016-2018 году. Объем импорта вырос в 45 раз, — говорит автоэксперт Остап Новицкий.

Но если раньше в Украину массово завозили европейские автомобили с большими пробегами, так называемые евробляхи, то теперь тренд совсем другой. Везут в основном из США. Они и по возрасту моложе и по дизайну современней.

Но не все так просто. По американским меркам такие авто не подлежат восстановлению и считаются металлоломом. По украинским же — вполне приличные. Просто с повреждениями, которые восстанавливают в многочисленных мастерских и ставятся на учет.

Сейчас же из-за океана везут все — от городских хэтчбеков и бизнес-седанов до люксовых внедорожников. Правда, есть нюансы.

Привезенный из США автомобиль может быть лишь с незначительными повреждениями и после замены иметь вполне приличное техническое состояние. Или наоборот — быть действительно настоящим хламом, даже по украинским меркам.

Поэтому эксперты советуют подбирать машину очень тщательно и с минимальными повреждениями. Особенно, стоит обращать внимание на то, есть ли катализатор, который часто вырезают.

Как бы там ни было, очень часто для украинцев главным аргументом все же является цена, которая часто заставляет не замечать недостатки. Но так продлится не вечно. Пока не вернут техосмотр для частного транспорта, пройти который смогут далеко не все иномарки из Америки.

Также в Украине изменились правила перевозки детей в авто. В случае их невыполнения водителю грозит штраф.