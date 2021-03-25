Когда меняют цепь ГРМ и что это такое

Любой владелец автомобиля должен беспокоиться о техническом состоянии своего транспорта. А потому, если что-то изнашивается, нужно это заменить. Ведь от исправности авто зависит и ваша безопасность.

Факты ICTV расскажут, как заменить одну из ключевых деталей двигателя — цепь ГРМ.

Что такое цепь ГРМ

Как уже упоминалось выше, цепь ГРМ является частью двигателя. Она похожа на цепь на велосипеде и служит для синхронизации вращения коленчатого и распределительного вала.

Это помогает впускному и выпускному клапанам одновременно открываться и закрываться с одинаковыми интервалами во время каждого оборота двигателя.

Если цепь ГРМ не будет работать так, как нужно, то это приведет к неисправности двигателя. А в будущем — к дорогостоящему ремонту. Не говоря уже о том, что это создает опасность для вашего здоровья и жизни.

Когда нужно заменить цепь ГРМ

Рано или поздно цепь ГРМ может сноситься и растянуться. Поэтому в этот момент нужно ее заменить. Но как понять, что цепь может быть неисправной? Следует обращать внимание на следующие признаки:

Когда автомобиль едет, вы слышите нехарактерный громкий грохот в двигателе;

Вы наблюдаете грубую и не плавную работу двигателя, когда он запускается;

На панели управления постоянно горит ошибка P0355;

Выдвинут шток натяжителя для цепи. Чтобы это проверить, нужно будет снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8-10 мм, то цепь растянулась.

Также один из самых надежных способов, как определить неисправность цепи ГРМ — это компьютерная диагностика, осуществляемая специалистами на СТО.

Определить, при каком километраже автомобиля нужно заменить цепь ГРМ, почти невозможно. Большинство производителей говорят, что это нужно делать при пробеге 400 тыс. км.

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Однако ориентироваться на эти цифры будет неправильно. Ведь цепь может сноситься и раньше. Поэтому следует периодически делать диагностику и ухаживать за исправностью технических частей автомобиля.

Если вы убеждены в том, что цепь неисправна, вам нужно обратиться к механикам, которые ее заменят.

Кроме того, что цепь ГРМ может растянуться, она еще может и порваться. В таком случае вам нужно срочно обратиться в СТО и заменить уже и клапаны, которые гарантированно будут повреждены. До такого состояния автомобиль лучше не доводить. Да и такая замена обойдется вам гораздо дороже.

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