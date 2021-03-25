За неделю действия новых штрафов за нарушение Правил дорожного движения полицейские оформили 2 241 прокол и 16 141 постановление.

Больше всего штрафов – 8 696 – касалось превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч. 570 водителей превысили скорость более чем на 50 км/ч.

Более 3 тыс. человек не использовали ремни безопасности и мотошлемы. В состоянии опьянения за рулем находился 2 241 человек.

Почти 2 тыс. штрафов касались того, что транспортными средствами управляли люди, не имеющие на то права.

Также правоохранители зафиксировали более полутысячи фактов управления транспортными средствами лицами, лишенными прав.

Кроме водителей, Правила дорожного движения нарушили 1 226 пешеходов.

Новые штрафы за нарушение ПДД

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии в соответствии с новыми правилами за нарушение ПДД придется заплатить 17 тыс. грн (ранее было 10 тыс.). Если же водителя поймают на нарушении второй раз, то штраф составит уже 34 тыс. грн.

За третье вождение в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс грн.

Повышены штрафы и за непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону до 510 грн. Если водитель оставил место ДТП, то вынужден будет уплатить от 255 до 3,4 тыс. грн. А вот за превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф теперь составит 1,7 тыс.