В Украине новые правила выдачи номеров на авто — что изменилось

В Украине изменили правила выдачи номерных знаков на автомобили. Нововведения призваны оптимизировать этот процесс.
МВД Украины приняло приказ от 2 марта 2021 № 166. Согласно ему, устанавливаются единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним.
В частности, меняется определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. То есть не по месту регистрации владельца, как раньше, а по месту регистрации или перерегистрации транспортного средства. Теперь сервисные центры будут выдавать только номерные знаки своей области.
Однако эти требования не коснутся номерных знаков, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.
Нововведения призваны оптимизировать процесс выдачи номерных знаков и сэкономить бюджетные средства на этой процедуре.
Новые штрафы за нарушение ПДД
В Украине за неделю действия новых штрафов за нарушение Правил дорожного движения полицейские оформили 2 241 протокол и 16 141 постановление.
Больше всего штрафов – 8 696 – касалось превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.
Источник: Главный сервисный центр МВД