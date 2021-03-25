В Украине новые правила выдачи номеров на авто — что изменилось

В Украине изменили правила выдачи номерных знаков на автомобили. Нововведения призваны оптимизировать этот процесс.

МВД Украины приняло приказ от 2 марта 2021 № 166. Согласно ему, устанавливаются единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним.

В частности, меняется определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. То есть не по месту регистрации владельца, как раньше, а по месту регистрации или перерегистрации транспортного средства. Теперь сервисные центры будут выдавать только номерные знаки своей области.

Однако эти требования не коснутся номерных знаков, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Нововведения призваны оптимизировать процесс выдачи номерных знаков и сэкономить бюджетные средства на этой процедуре.

Новые штрафы за нарушение ПДД

В Украине за неделю действия новых штрафов за нарушение Правил дорожного движения полицейские оформили 2 241 протокол и 16 141 постановление.

Больше всего штрафов – 8 696 – касалось превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Источник: Главный сервисный центр МВД