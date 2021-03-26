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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Xiaomi будет выпускать собственные электромобили

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на изготовлении электронной техники, планирует производить электромобили под собственным брендом.

Xiaomi будет выпускать собственные электромобили

Предварительно электрокары будут делать на заводе крупнейшей в Китае автомобилестроительной компании Great Wall Motor Company Limited, находящейся в Баодине.

По словам приближенного источника, таким способом Xiaomi хочет расширить производимые товары своего бренда. Компания имеет намерение запустить на рынок свой первый электрокар в 2023 году.

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Компания Xiaomi отказалась от комментариев, однако китайский производитель авто Great Wall сообщил, что не обсуждал такое партнерство с Xiaomi.

Электрокары Tesla

Электромобили американской автомобильной компании Tesla теперь можно приобрести, рассчитываясь биткоинами.

По словам генерального директора компании Илона Маска, пока что возможность покупки электрокара Tesla биткоинами будет только для жителей США, однако в ближайшее время другие страны тоже смогут расплатиться электронной валютой.

Источник: Business Insider

Фото: Pexels

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