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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Более 500 км без подзарядки: Kia представила электрический кроссовер EV6

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors Corporation представила свой первый электромобиль EV6. Новый кроссовер Kia на базе специальной платформы (E-GMP) сможет проехать более 510 км без подзарядки.

Более 500 км без подзарядки: Kia представила электрический кроссовер EV6

Компания будет предлагать два варианта аккумуляторных блоков — стандартную аккумуляторную батарею на 58 кВт-ч и батарею большой емкости на 77,4 кВт-ч. Также электроэнергию от аккумулятора можно будет использовать для других внешних устройств.

EV6 — первый из более десятка полностью электрических транспортных средств, которые Kia планирует представить до 2026 года. Предварительная стоимость электромобиля EV6 — от $40 тыс. до $48,5 тыс.

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Кроссовер также оснащен расширенными функциями безопасности: помощь в удержании полосы движения, предотвращение столкновений с мертвыми зонами, помощь при безопасном выходе, а также наличие системы предотвращения столкновений сзади при перекрестном движении.

Электрокары Xiaomi

Китайская компания Xiaomi планирует производить свои собственные электромобили. Планируется, что электрокары Xiaomi будут делать на заводе автомобилестроительной компании Great Wall, находящейся в Баодине.

Предварительно первый электромобиль компании можно будет увидеть на рынке в 2023 году. По словам источника, таким образом Xiaomi имеет намерение расширить производство товаров, которые выпускает под своим брендом.

Источник: Yonhap

Фото: Pexels

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