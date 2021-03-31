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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

В Киеве откроют новые зарядные станции для электрокаров — КГГА

Киевская городская государственная администрация и газопоставляющая компания Нафтогаз заключили договор о сотрудничестве относительно развития инфраструктуры для популяризации электрических автомобилей.

В Киеве откроют новые зарядные станции для электрокаров — КГГА

Планируется, что в столице откроют не менее 50 электрических станций, которые будут предоставлять возможность зарядить электрокар в любом районе города.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, такой шаг уменьшит выбросы вредных газов и будет способствовать улучшению качества воздуха.

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В столице уже работает несколько зарядных станций — в частности на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле аэропорта Киев. Также в центре города на Бессарабской площади работает станция, которая позволяет зарядить одновременно четыре электрических автомобиля.

Мировые электрокары

В последнее время в мире набирают популярность электрические автомобили. Это неудивительно, поскольку их использование позволить уменьшить выбросы вредных газов в атмосферу.

Уже несколько компаний представили свои электрокары, которые планируют выпустить на мировой рынок в течение нескольких лет. Например, южнокорейская компания Kia Motors представила свой первый электромобиль EV6, который сможет проехать более 510 км без подзарядки.

Конечно, стоимость такого кроссовера немалая — от $40 тыс. до $48,5 тыс. Однако популяризация электрокаров будет способствовать улучшению качества воздуха, так как со временем все больше людей будут отказываться от автомобилей, которые нужно заправлять газом или бензином, и будут переходить именно на электрокары.

Источник: КГГА

Фото: Pexels

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