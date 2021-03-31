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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

В Украине запретили обустраивать парковки на тротуарах

Правительство усовершенствовало правила парковки, запретив устраивать площадки для парковки на тротуарах.

паркування авто

Кабмин принял соответствующее постановление на заседании 31 марта.

В то же время парковки на дорогах разрешается обустраивать только субъектам хозяйствования.

А площадки для парковки теперь оборудуют паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.

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— Это действительно важное решение, которого требовали органы местного самоуправления и которое имело высокий запрос от водителей. Правительство дает местным властям все инструменты, чтобы наконец-то создать соответствующую систему парковки с лучшими европейскими стандартами, — подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

В Киеве патрульная полиция летом 2020 года ввела оригинальный метод борьбы с нарушителями правил парковки автомобилей.

На асфальте в местах, где запрещено оставлять машину, появились надписи — Место для любителей штрафов.

Фото: Dreamstime

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