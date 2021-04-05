Где сменить шины в Киеве: список мест и цены

Замена шин на сезонные, износ автомобильных резин, окончание срока службы или случайный наезд на острые предметы – все это может стать причиной для того, чтобы посетить специалистов на шиномонтаже.

Поэтому Факты ICTV собрали места, где можно сменить шины, и выделили диапазон цен.

Tires.ua

Шинный центр, который не только заменит вам резину на автомобиле, но и отремонтирует, отреставрирует диски и покрасит их. Там неоднократно действуют различные акции.

Адреса:

ул. Набережно-Луговая, 2;

ул. Кайсарова, 2;

ул. Семена Скларенко, 17.

Сайт: tires.ua

Цены: от 95-250 грн за колесо.

Vianor

Одна из самых популярных сетей автомобильного сервиса по всей Украине. Они предоставляют все виды услуг, в частности замену шин.

Адреса:

ул. Автозаводская 18;

б-р. Вацлава Гавела, 8;

ул. Героев Космоса, 8а;

ул. Заболотного, 3;

ул. Маршала Рыбалко, 11;

ул. Межигорская, 78;

б-р Перова, 19;

Воздухофлотский проспект, 86а;

ул. Полярная, 10г;

проспект Правды, 4;

ул. Света, 6Б;

пр-т Соборности, 30;

ул. Сортировочная, 20;

Харьковское шоссе, 201-203.

Сайт: vianor.ua

Цены: от 120-200 грн за одно колесо.

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Твоя шина

Сеть шинных центров, расположенных в крупнейших городах Украины. В частности, некоторые из них в Киеве.

Адреса:

пр. Освободителей, 8а;

Харьковское шоссе, 165;

ул. Маршала Тимошенко, 7;

ул. Садовая, 56.

Сайт: tshina.ua

Цены: от 145-290 грн за колесо.

Lite

Столичный шиномонтаж, имеющий доступные цены для всех видов авто. Кроме замены резины, они предлагают ремонт, подкачку, хранение и утилизацию шин.

Адрес: Богуславский спуск, 3

Сайт: litecentr.kyiv.ua

Цены: от 75-150 грн за колесо.

Еврошина

Шинный центр предлагает продажу, хранение, ремонт, покраску, замену шин и дисков. Специалисты гарантируют качество резину, которую они заказывают.

Адрес: ул. Глубочицкая, 20

Сайт: euroshina.ua

Цены: от 150-350 грн за одно колесо.

Garazh

В шиномонтаже обещают замену шин любого колеса на любом типе автомобиля. Также обещают предоставить дополнительные услуги, такие как ремонт колес, реставрацию или окрашивание.

Адрес: ул. Луговая, 12

Сайт: www.garazh.com.ua

Цены: от 110-250 грн за колесо.

Garant Auto Technic

Довольно элитный автомобильный сервис, который предоставляет услуги шиномонтажа. К сожалению, здесь работают только с такими марками автомобилей, как Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota, Subaru и Lexus.

Адрес: Проспект Воздухофлотский, 64

Сайт: garant-autotechnic.com

Цены: от 400-900 грн.

Выездной шиномонтаж

Также в столице есть компании, которые осуществляют выездной шиномонтаж. То есть вы звоните к ним и говорите, что вам нужно заменить резину на автомобиле, и они с радостью предоставят свои услуги.

Сайт: mobile-shyna24.business.site

Цены: от 149-400 грн за колесо. Однако за выезд автомобиля тоже придется выплатить около 300 грн.