Как рассчитать расход газа на авто — инструкция

Шаг 1. Узнаем объем (литраж) ГБО
Сперва необходимо узнать объем установленного газового баллона. Литраж должен быть указан на табличке, которая приварена к корпусу ГБО. Если же там нет необходимых данных, их можно посмотреть в заводском паспорте.
Объемы баллонов бывают от 20 до 100 л. Наиболее популярны для легковых авто — 50-65 л.
Шаг 2. Заполняем полностью бак
Для того, чтобы рассчитать расход газа, необходимо полностью наполнить баллон горючим и обнулить пробег.
Шаг 3. Проедьте расстояние
Проедьте столько километров, на сколько хватит заправленного топлива.
Шаг 4. Узнаем расход газа
Расстояние, которое вы проехали, поделите на заправленный литраж.
К примеру, объем вашего ГБО – 50 л. Расстояние, которое вы проехали – 450 км.
450 км поделить на 50 л – получаем 9 л/км.
Также можно воспользоваться специальным калькулятором.
Для того, чтобы рассчитать расход и сумму, которую вы економите, используя газ, нужно указать в калькуляторе следующие данные:
- расстояние;
- тип бензина;
- стоимость литра бензина и газа (цена в калькуляторе установлена по умолчанию);
- расход бензина и газа на 100 км.
Расчет происходит при настройке — 8 литров бензина равняется 9,6 литрам газа.
Также на расход топлива влияет марка и модель машины, год ее выпуска, поколение ГБО, мощность двигателя, время года и местность, на которой используется транспорт.