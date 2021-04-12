Как рассчитать расход газа на авто — инструкция

Сперва необходимо узнать объем установленного газового баллона. Литраж должен быть указан на табличке, которая приварена к корпусу ГБО. Если же там нет необходимых данных, их можно посмотреть в заводском паспорте.

Объемы баллонов бывают от 20 до 100 л. Наиболее популярны для легковых авто — 50-65 л.