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Как рассчитать расход газа на авто — инструкция
Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |
Как рассчитать расход газа на авто — инструкция

Как рассчитать расход газа на авто — инструкция

Главное преимущество газобаллонного оборудования автомобиля (ГБО) — меньшие затраты. Расход газа на 100 км превышает норму бензина, однако стоимость первого практически на 50% ниже.

Как рассчитать расход газа на авто — читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Узнаем объем (литраж) ГБО

Сперва необходимо узнать объем установленного газового баллона. Литраж должен быть указан на табличке, которая приварена к корпусу ГБО. Если же там нет необходимых данных, их можно посмотреть в заводском паспорте.

Объемы баллонов бывают от 20 до 100 л. Наиболее популярны для легковых авто — 50-65 л.

Шаг 2. Заполняем полностью бак

Для того, чтобы рассчитать расход газа, необходимо полностью наполнить баллон горючим и обнулить пробег.

Шаг 3. Проедьте расстояние

Проедьте столько километров, на сколько хватит заправленного топлива.

Шаг 4. Узнаем расход газа

Расстояние, которое вы проехали, поделите на заправленный литраж.

К примеру, объем вашего ГБО – 50 л. Расстояние, которое вы проехали – 450 км.

450 км поделить на 50 л – получаем 9 л/км.

Также можно воспользоваться специальным калькулятором.

Для того, чтобы рассчитать расход и сумму, которую вы економите, используя газ, нужно указать в калькуляторе следующие данные:

  • расстояние;
  • тип бензина;
  • стоимость литра бензина и газа (цена в калькуляторе установлена по умолчанию);
  • расход бензина и газа на 100 км.

ГБО

Расчет происходит при настройке — 8 литров бензина равняется  9,6 литрам газа.

Также на расход топлива влияет марка и модель машины, год ее выпуска, поколение ГБО, мощность двигателя, время года и местность, на которой используется транспорт.

Фото: Depositphotos

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