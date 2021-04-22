Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля

Для того, чтобы определить акцизный налог на автомобиль, нужно умножить базовую ставку на коэффициент двигателя и количество лет машины.

Коэффициент двигателя рассчитывается делением объема цилиндров на 1000 куб см. А базовая ставка определяется по типу и объему двигателя:

€50 для машин с бензиновым двигателем объемом до 3000 куб. см;

€100 для автокаров с бензиновым двигателем объемом более 3000 куб. см;

€75 для машины с дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см;

€150 для иномарок с дизельным двигателем объемом более 3500 куб. см.

€50 (базовая ставка) х 2 (коэффициент двигателя) х 13 (количество лет) = €1300 х 33 (курс евро) = 42 900 грн — размер акциза.