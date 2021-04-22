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Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля
Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |
Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля

Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля

Для того, чтобы легально приобрести авто из-за рубежа, вам нужно его растаможить. Этот процесс предусматривает оплату обязательных государственных налогов и сборов.

Как самостоятельно рассчитать стоимость таможенного оформления авто — читайте на Фактах ICTV.

Шаг 1. Выберите авто

Для каждой конкретной модели транспортного средства стоимость растаможивания рассчитывается индивидуально.

Поэтому для того, чтобы посчитать точную сумму, важно знать:

  • стоимость авто;
  • возраст авто;
  • тип топлива;
  • размер двигателя.

Например, вы выбрали транспортное средство 2006 года стоимостью 90 тыс. грн с бензиновым двигателем объемом 2000 куб. см.

Шаг 2. Рассчитайте размер акциза

Для того, чтобы определить акцизный налог на автомобиль, нужно умножить базовую ставку на коэффициент двигателя и количество лет машины.

Коэффициент двигателя рассчитывается делением объема цилиндров на 1000 куб см. А базовая ставка определяется по типу и объему двигателя:

  • €50 для машин с бензиновым двигателем объемом до 3000 куб. см;
  • €100 для автокаров с бензиновым двигателем объемом более 3000 куб. см;
  • €75 для машины с дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см;
  • €150 для иномарок с дизельным двигателем объемом более 3500 куб. см.

€50 (базовая ставка) х 2 (коэффициент двигателя) х 13 (количество лет) = €1300 х 33 (курс евро) = 42 900 грн — размер акциза.

Шаг 3. Определите размер пошлины

Размер пошлины — это 10% от стоимости автомобиля. Например, если транспортное средство стоит 90 тыс. грн, то размер пошлины составит 9 тыс. грн.

Но иногда сумма может изменяться в зависимости от технических характеристик машины.

Шаг 4. Вычислите сумму НДС

НДС — это налог на добавленную стоимость, который рассчитывается по формуле: 20% х (стоимость авто + акцизный налог + государственная пошлина).

20% (90 тыс. грн + 42, 9 тыс. грн + 9 тыс. грн) = 28 380 грн — НДС

Шаг 5. Рассчитайте стоимость растаможки автомобиля

Теперь с учетом указанных данных можно самостоятельно рассчитать стоимость растаможки автомобиля.

Для этого нужно сложить сумму акциза, сумму таможенной пошлины и размер НДС.

42 900 грн + 9 000 грн + 28 380 грн = 80 280 грн — стоимость растаможивания автомобиля.

Фото: Depositphotos

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