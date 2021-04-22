Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля

Шаг 1. Выберите авто
Для каждой конкретной модели транспортного средства стоимость растаможивания рассчитывается индивидуально.
Поэтому для того, чтобы посчитать точную сумму, важно знать:
- стоимость авто;
- возраст авто;
- тип топлива;
- размер двигателя.
Например, вы выбрали транспортное средство 2006 года стоимостью 90 тыс. грн с бензиновым двигателем объемом 2000 куб. см.
Шаг 2. Рассчитайте размер акциза
Для того, чтобы определить акцизный налог на автомобиль, нужно умножить базовую ставку на коэффициент двигателя и количество лет машины.
Коэффициент двигателя рассчитывается делением объема цилиндров на 1000 куб см. А базовая ставка определяется по типу и объему двигателя:
- €50 для машин с бензиновым двигателем объемом до 3000 куб. см;
- €100 для автокаров с бензиновым двигателем объемом более 3000 куб. см;
- €75 для машины с дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см;
- €150 для иномарок с дизельным двигателем объемом более 3500 куб. см.
€50 (базовая ставка) х 2 (коэффициент двигателя) х 13 (количество лет) = €1300 х 33 (курс евро) = 42 900 грн — размер акциза.
Шаг 3. Определите размер пошлины
Размер пошлины — это 10% от стоимости автомобиля. Например, если транспортное средство стоит 90 тыс. грн, то размер пошлины составит 9 тыс. грн.
Но иногда сумма может изменяться в зависимости от технических характеристик машины.
Шаг 4. Вычислите сумму НДС
НДС — это налог на добавленную стоимость, который рассчитывается по формуле: 20% х (стоимость авто + акцизный налог + государственная пошлина).
20% (90 тыс. грн + 42, 9 тыс. грн + 9 тыс. грн) = 28 380 грн — НДС
Шаг 5. Рассчитайте стоимость растаможки автомобиля
Теперь с учетом указанных данных можно самостоятельно рассчитать стоимость растаможки автомобиля.
Для этого нужно сложить сумму акциза, сумму таможенной пошлины и размер НДС.
42 900 грн + 9 000 грн + 28 380 грн = 80 280 грн — стоимость растаможивания автомобиля.