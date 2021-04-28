Китайский автопром всегда был предметом для шуток о качестве и надежности, но китайцы не стоят на месте и пытаются превзойти ожидания автолюбителей.

У нас на тесте побывал кроссовер JAC S4, который одним своим приличным видом дает понять, что толк от стараний китайцев есть, но все ли так хорошо?

Сколько стоит JAC S4?

В Украине JAC S4 предлагается в варианте с одним бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л.

В плане КПП у вас есть выбор – механика или вариатор CVT.

По комплектациям – начальная Luxury и максимальная Smart.

Цена на начальную версию с МКПП составляет примерно $16,3 тыс., в то время как максимальная версия с CTV обойдется вам в $20,5 тыс. У нас на тест-драйве была максимальная комплектация.

Как выглядит JAC S4?

JAC S4 выглядит привлекательно, сбалансировано, и он совсем не похож на персонажа из шуток про китайские машины. Внешний вид не вызывает негативных эмоций, а наоборот приятно удивляет. Здесь китайцы зашли с козырей, и мне JAC S4 понравился.



































Тест-драйв JAC S4: китайцы начали делать лучше? / 9 фотографий

Единственной ложкой дегтя лично для меня стал нелепый шильдик Turbo на переднем левом крыле и тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет. Мне кажется, без этих спецэффектов было бы гораздо лучше.

Что есть и чего нет в салоне JAC S4?

Выглядит все современно, привлекательно и качественно. В салоне находиться приятно, нет ощущения дешевизны и низкого качества. Есть различные нюансы, которые кроются в мелочах, но есть и преимущества.

Начнем с хорошего – оформления салона.

Руль кожаный, с большими удобными кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа.















Тест-драйв JAC S4: китайцы начали делать лучше? / 4 фотографии

Понравился оригинальный селектор КПП и качественно выполненный ключ JAC S4. Есть в нем свои приятные изюминки.

Цифровая панель приборов позволяет выбрать один из нескольких вариантов отображения данных. Прорисована неплохо, к качеству картинки также замечаний нет.











Тест-драйв JAC S4: китайцы начали делать лучше? / 3 фотографии

Есть вопрос к яркости панели приборов, которая не регулируется. В темное время суток она светит очень ярко, и я долго искал, как уменьшить интенсивность подсветки, но, как оказалось, такой возможности нет.

Центральная консоль выполнена в виде монолитной сенсорной панели. Выглядит оригинально и современно, а на практике, как и с любой сенсорной панелью в движении, бывает сложно попасть в нужную кнопку. К тому же, черный глянцевый пластик собирает на себе царапины и пыль.



















Тест-драйв JAC S4: китайцы начали делать лучше? / 5 фотографий

Вверху центральной консоли расположен мультимедийный экран 10,25 дюймов с качественной картинкой и хорошо прорисованным меню. Есть камеры кругового обзора и даже некое подобие 3D, но вот картинка камер оставляет желать лучшего.

Apple CarPlay и Android Auto нет, но через приложение для мобильного EasyConnect можно дублировать экран смартфона на мультимедиа в автомобиле.

Из негативных и непонятных для меня вещей – отсутствие подогрева сидений в кожаном салоне и абсурдный перевод пунктов меню на русский. И если с трудностями перевода бывает весело, то без подогрева кожаных сидений зимой совсем не смешно.

Порадовали светодиодные фары с подсветкой поворотов и возможностью автоматического переключения света ближний/дальний. Есть бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и электропривод крышки багажника с возможностью открытия взмахом ноги.

Есть и ассистенты, которые помогают на дороге, — слежение за слепыми зонами, слежение за полосой движения и предупреждение о возможном фронтальном столкновении.











Тест-драйв JAC S4: китайцы начали делать лучше? / 3 фотографии

Сзади места достаточно, подлокотник с подстаканниками и разъемы USB. Объем багажника составляет 520 л.

Как едет JAC S4 по украинским дорогам?

В JAC S4 установлен турбобензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT.

Эта пара подойдет для спокойной манеры вождения, без резких маневров и гоночных стартов на светофорах. Сбалансированный режим, плавные разгоны, неспешные поездки – это для JAC S4. Честно говоря, до последнего думал, что двигатель здесь атмосферный, а не турбированный.

Подвеска мягкая, как по мне, но проезды неровностей происходят достаточно шумно. Шумоизоляция не идеальная, но глобальных претензий нет.

JAC S4 – переднеприводный кроссовер, но с возможностью съехать с асфальтированной дороги благодаря клиренсу 200 мм. Этого достаточно для дачи, вылазок за пределы города, спокойного проезда через бордюры и парковки возле них.

Итоги

JAC S4 –кроссовер, который ломает стереотипы о примитивных китайских автомобилях,но оставляет еще много вопросов к мелочам, которые и формируют впечатление об автомобиле. Решать, как всегда, вам.

Напомним, ранее у нас на тест-драйве побывал кроссовер JAC S2.