У нас на тест-драйве побывал кроссовер Volvo XC40, который является плагин-гибридом, а полное название модели тестового авто Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine в версии R-Design.

Из название становится понятно, что ничего непонятно, но мы решили разобраться в некоторых нюансах.

Сколько стоит Volvo XC40 Recharge?

Начнем явно не с козырей Volvo XC40 Recharge – цена вопроса. Стоит тестовый автомобиль примерно $68 тыс. Цена сразу вызывает определенные ожидания как от внешнего вида, так и от начинки самого автомобиля.

Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine – это версия плагин-гибрида с турбобензиновым двигателем объемом 1,5 л, электромотором, батареей и приводом на переднюю ось. У нас в распоряжении была комплектация R-Design с дополнительными опциями.

На фоне стоимости тестового автомобиля очень конкурентно выглядят те же Volvo XC40, но в обычном исполнении (не плагин-гибриды). К примеру, Volvo XC40 (турбобензиновый 2,0 л, 8-АКПП, полный привод, комплектация R-Design) обойдется вам ориентировочно в $51,1 тыс. Если копнуть еще глубже, то вы можете найти и более доступные версии Volvo XC40 за $39 тыс. (бензин 1,5 л, 8-АКПП, передний привод, комплектация Momentum).

Volvo XC40 Recharge в стиле лагом

Ну что же, мы начнем с шведского понятия лагом, которое плотно пересекается с концепцией Volvo XC40, а на десерт разберемся с плагин-гибридной технологией и всеми вытекающими.

Лагом – шведская философия, суть которой кроется в умеренном стиле жизни и отказе от всего чрезмерного. Если простыми словами, то согласно этой концепции всего должно быть в меру, но не более. Никакой мишуры, чрезмерности, броскости и экстрима. Лагом – ровно столько, сколько нужно.



















Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 2,4 л на 100 км? / 5 фотографий

Ярким примером лагома является шведская компания IKEA. В дизайне все просто, ничего лишнего, а упор сделан на практичность.

Если говорить о Volvo, то, как по мне, это еще один ярчайший пример лагома.

Volvo XC40 Recharge – компактный кроссовер, который абсолютно не выделяется в автомобильном потоке. Простой и неброский дизайн, нет ничего лишнего и все сбалансированно. Короче говоря — типичный лагом, но в Украине один только шильдик Volvo вызывает определенное чувство дороговизны и солидности. В общем лагом, только по-украински.

Сюда же стоит добавить и то, что Volvo XC40 Recharge является плагин-гибридом. Эко – экономия и экология. Здесь также все в духе шведов и их философии.

Что в салоне Volvo XC40 Recharge?

Присев за руль, окинув взглядом интерьер шведа и настроив автомобиль под себя, уже начинаешь замечать отличную подгонку деталей, качество сборки, но отнюдь не бюджетные материалы.

В салоне все также в духе лагом. Да, тумбочек IKEA здесь нет, но в целом, я думаю, смысл вы поняли. Всего в меру и ничего лишнего.

Выполнено все в строгом шведском стиле, который кому-то может показаться даже слишком скучным, а кто-то наоборот будет в восторге, что в глаза ничего не бросается. Все в черно-серых тонах, лаконично, сдержано и практично. Сложно понять решение с дверными картами инкрустированными, чем-то похожим на ковролин, но и здесь попахивает лагомом.



























Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 2,4 л на 100 км? / 7 фотографий

Панель приборов полностью цифровая, и есть возможность изменять стили отображения информации.

Вертикальный мультимедийный дисплей разбит на блоки, которые можно варьировать между собой и управлять системами автомобиля. Воздуховоды также ориентированы вертикально, что якобы дополняет мультимедийный планшет. Есть камеры кругового обзора, мультимедиа поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и есть функция беспроводной зарядки телефона.

Передние сидения оснащены подогревом и электро-регулировками, есть память положения водительского кресла, подогрев руля и отличная аудиосистема Harman Kardon.

Места в салоне вполне достаточно, а само пространство использовано очень рационально. Есть подстаканники, вместительные ниши в дверных картах и карманы в спинках передних сидений.







Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 2,4 л на 100 км? / 2 фотографии

Второй ряд сидений не обделен опциями. Здесь есть подогревы сидений, подлокотник с подстаканниками и USB-порты.

Объем багажника составляет 460 л. Говоря языком лагома – этого достаточно.

Как едет Volvo XC40 Recharge по украинским дорогам?

То что перед вами плагин-гибрид, можно заметить по наличию лючка зарядки на переднем левом крыле Volvo XC40.

Теперь немного о том, из чего состоит плагин-гибрид Volvo XC40.

В нашем распоряжении турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 л, электромотор, батарея и роботизированная 7-АКПП. Привод – передний. Так как у нас версия плагин-гибрид, то батарею можно подзаряжать от электросети и в процессе поездки от ДВС.

Суммарная мощность силовой установки составляет 262 л.с. и 425 Нм. Звучит впечатляюще и едет так же! Volvo XC40 Recharge очень бодрый на старте, и порой даже не ожидаешь такого подхвата от него. Динамика впечатлила, очень шустрый автомобиль.

Теперь о самом главном – запас хода на электротяге и расход топлива. Емкость батареи составляет 10,7 кВч, что позволяет проехать около 50 км исключительно на электротяге в режиме Pure.

Если постоянно подзаряжать батарею от сети и использовать режим Hybrid, который предполагает задействование ДВС, то можно добиться расхода топлива 2,4 л на 100 км.

Если же не особо париться по поводу заряда батареи и хорошенько наваливать в режиме Power, то расход топлива будет составлять около 8-8,5 л на 100 км.

Во всем остальном Volvo XC40 Recharge — обычный городской кроссовер с клиренсом 200 мм.

Подвеска упругая, сбитая и не вызывала у меня никаких вопросов. Понравилась шумоизоляция и уровень комфорта в салоне. На наших дорогах Volvo XC40 Recharge держится достойно и вполне спокойно преодолевает их изъяны.

Итоги

Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine – сбалансированный компактный кроссовер, в нем есть все необходимое и нет ничего лишнего. Это автомобиль в стиле лагом, но вот его цена полностью выпадает из этой концепции.

Решать, как всегда, вам.