У нас на тест-драйве побывал рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с полным набором внедорожных качеств и яркой японской внешностью.

Мы узнали о ценах, начинке, полном приводе и поведении брутального внедорожника в наших условиях.

Сколько стоит Mitsubishi Pajero Sport?

Базовая версия Mitsubishi Pajero Sport INTENSE 2,4 л (Дизель) с MКПП стоит примерно $39,6.

Максимальная комплектация ULTIMATE 2,4 л (Дизель) с AКПП обойдется примерно в $52 тыс. У нас на тесте побывала топовая версия с допопциями.

Как выглядит Mitsubishi Pajero Sport?

Mitsubishi Pajero Sport не компактный городской кроссовер, а джип, как в простонародье зачастую называют большие внедорожники. Выглядит он солидно и привлекательно. Есть решения, вызывающие много споров, – вытянутые задние фонари, узкие фары и любовь японцев к хрому, которого на Pajero Sport достаточно. Но тут, как говорится, на вкус и цвет.



























Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: между городом и бездорожьем / 7 фотографий

На тестовом авто был установлен опциональный обвес, который придал солидности автомобилю, но на бездорожье с ним нужно вести себя аккуратно.

Что есть и чего нет в салоне Mitsubishi Pajero Sport?

Первое, что бросается в глаза за рулем Pajero Sport, – 8-дюймовая цифровая панель приборов, которая отлично читается и выглядит привлекательно.



































Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: между городом и бездорожьем / 9 фотографий

Практически идентичный руль мы встретили на Mitsubishi L200, и к нему вопросов нет. Кнопки на руле удобных размеров и пиктограммы легко считываются. Кроме всего прочего, есть подогрев руля, кнопка активации которого так запрятана под центральной консолью, что нашел я ее лишь в последний день тест-драйва.

Приятно удивила мультимедийная система, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Система работает исправно и не подтормаживает.

Есть подогревы передних и задних сидений, двухзональный климат-контроль и отдельный блок вентиляции для пассажиров второго ряда. Полный порядок с наличием портов USB спереди и сзади, а также дополнительная розетка 220V на втором ряду сидений.

Места достаточно, и салон довольно просторный. Спинка заднего ряда сидений регулируется, есть подлокотник с подстаканниками. В общем, есть все для комфортных поездок.















Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: между городом и бездорожьем / 4 фотографии

Крышка багажника оснащена электроприводом и возможностью открытия взмахом ноги.

Багажник, само собой разумеется, огромный. Объем составляет 700 л. Запаска закреплена под днищем машины.

Как едет Mitsubishi Pajero Sport по украинским дорогам?

Mitsubishi Pajero Sport оснащен турбодизельным двигателем объемом 2,4, мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 430 Нм. Работает он в паре с 8-ступенчатой АКПП. Привод – полный, но об этом отдельно и чуть позже.

Мотор и коробка работают слажено, и у меня замечаний не возникало. В салоне отчетливо слышен рокот дизеля, но в целом шумоизоляция хороша.

Двигателя хватает и в городе, и на трассе. За связку двигатель-коробка могу лишь похвалить. Расход топлива в городе у меня составлял около 11 л на 100 км.

Садясь за руль рамного внедорожника нужно понимать, что излишнего комфорта здесь вы не получите. Вы прочувствуете все вибрации и тряску, но вы можете быть уверены, что Mitsubishi Pajero Sport уверенно пройдет все прелести украинской дорожной инфраструктуры. Ямы, выбоины, лежащие полицейские – это все мелочи для Pajero Sport, но комфортом придется пожертвовать. Я бы не сказал, что это недостаток. Это особенность, к которой я быстро привык.

Быстро я привык и к габаритам Mitsubishi Pajero Sport. Хороший обзор, огромные зеркала и камеры кругового обзора позволяют чувствовать себя в городе комфортно. Без преувеличений, парковаться и маневрировать легко, как на обычном кроссовере.

Также стоит отметить неплохой джентельменский набор ассистентов и систем безопасности. Есть адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, слежение за полосой движения и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Полный привод Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport — рамный внедорожник с системой полного привода SUPER SELECT 4WD-II (в тестовом авто).

На Mitsubishi Pajero Sport можно двигаться только на заднем приводе (2H), а можно уверенно испытывать полный привод (4H) с блокировкой центрального дифференциала (4HLc), пониженным рядом (4LLc) и блокировкой заднего дифференциала (R/D lock).

В Mitsubishi Pajero Sport вы можете выбрать один из внедорожных режимов OFF ROAD MODE (гравий, грязь/снег, песок, камни) и активировать функцию помощи при спуске HDC. Клиренс – 218 мм.

В общем, вопрос только по поводу опционального красивого обвеса, который нужно держать в целости и сохранности, а с бездорожьем проблем быть не должно.

Итоги

Mitsubishi Pajero Sport – массивный, рамный внедорожник, который позволит забыть об изъянах наших дорог и чувствовать себя уверенно на любых покрытиях. Решать, как всегда, вам.