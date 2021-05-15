В Украине с 15 мая вступит в силу закон о растаможке так называемых евроблях, который президент Владимир Зеленский подписал накануне.

Речь идет о законе О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства №1402-ІХ.

Важно, закон об упрощенной растаможке автомобилей вступил в силу, однако действовать он начнет только с 15 июня.

Сколько времени есть у владельцев евроблях на легализацию авто

В общем дается лишь 180 дней с момента, когда закон вступит в силу. Участники АТО/ООС, со своей стороны, смогут воспользоваться льготной растаможкой в ​​течение 270 дней.

Как рассчитать сумму растаможки авто

Расчет стоимости авто — это первый этап, через который придется пройти. Для этого следует воспользоваться специальным калькулятор растаможки.

Читайте Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля

Снять авто с учета

Далее водителю автомобиля с иностранной регистрацией следует снять его с учета, однако для этого следует связаться с владельцем машины. Им может выступать как физическое лицо, так и юридическое. Эта информация должна быть в техпаспорте.

Владелец должен предоставить вам ряд документов необходимых для растаможки.

документ, подтверждающий, что авто снято с учета;

договор купли-продажи — это документ, подтверждающий право собственности на авто.

Сертификация авто

Водителю евробляхи придется получить сертификационную справку и выполнить ряд условий, в частности:

Автомобиль должен быть без повреждений.

На стекле не должно быть тонировки.

Автомобиль должен быть оснащен ремнями безопасности, которые предусмотрены его конструкцией.

Затем человеку придется заключить договор с брокерской компанией.

оплатить брокерские услуги;

прислать документы;

оплатить на таможне необходимые сборы;

привести в указанный день авто на таможенный пост;

получить необходимые документы для постановки авто на учет.

Заработает ли этот закон

— Я считаю, что этот закон заработает. На практике еще должны внести значительное количество поправок. Этот закон определяет регламент растаможки, однако для меня не совсем понятный пункт насчет участников боевых действий. Здесь возникает вопрос, могут ли в будущем этим воспользоваться определенные группировки. Банально использовать самих военнослужащих, чтобы на них оформлять такие авто. Это всегда риск, — отметил адвокат Иван Либерман.

По его словам, неточностями в законе могут воспользоваться аферисты, которые всегда находят лазейки в законах.

Юрист отметил, что в законе прописан пункт об административной ответственности для тех владельцев автомобилей, которые просрочат сроки растаможки авто, однако остается вопрос как это будет работать на практике.

— То есть пока неизвестно, как будут наказывать тех, кто просрочил сроки. Это уже покажет судебная практика. Не исключаю, что могут быть быстрые решения судов, например, по отправке авто на штрафплощадку, — отметил адвокат.

Закон о растаможивании авто

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта об упрощенном растаможивании автомобилей.

Зеленский назвал это разумным компромиссом, встанет на защиту водителей, которые уже ввезли транспортные средства на территорию Украины.