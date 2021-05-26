Где можно взять автомобиль напрокат и как выбрать компанию?
Любой поисковик предложит нам десятки сервисов по прокату автомобилей, где будет транспорт различных марок и классов.
Не нужно выбирать первый, что попадется. Подходите к этому вопросу серьезно.
Прежде всего — посмотрите ценовую политику, условия использования, и почитайте отзывы о сервисе на разных форумах. Там люди пишут преимущества и недостатки различных компаний, которые предоставляют прокат. Так вы лучше сориентируетесь, куда обратиться и что лучше выбрать.
Также позвоните менеджерам, которые должны детально объяснить условия пользования и нюансы фирмы. Спросите о страховании авто, мойке и сервисе. Помните, что авто должно быть застраховано. Менеджеры должны предоставить вам авто чистое и в хорошем техническом состоянии.
Обсудите также заполненность бака — это входит автоматически в услугу или является дополнительным.
Если вы подписали договор и взяли машину в отличном состоянии с полным баком, то обычно компании требуют, чтобы вы вернули авто в том же виде.
Как выбрать автомобиль?
Авто выбирайте, отталкиваясь от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Компании по прокату предлагают различные классы транспорта: от эконом-вариантов до элитных.
Перед тем, как подписать договор, проверьте внешнее состояние авто, которое берете напрокат, и спросите о страховании. Также обратите внимание на соответствие между написанным в техническом паспорте и запчастями транспорта.
Кроме того, автомобиль можно взять с водителем, за что нужно будет доплатить.
Сколько может стоить прокат автомобиля?
Стоимость аренды авто зависит от класса транспорта и дней проката. Чем меньше дней, тем дороже в день вам придется заплатить. И соответственно, чем элитнее авто, тем дороже оно вам обойдется.
Например, за эконом-вариант, взяв его в прокат на месяц и больше, вы можете платить от $13-20 в день. Однако, если вы возьмете авто элит-класса на 1-3 дня, то сумма аренды может составлять $350 в день, или даже может доходить до $2000 в день.
Также стоит помнить, что перед тем, как взять автомобиль напрокат, вы оставляете залоговую сумму.
Какие нужны документы для проката автомобиля?
Для того, чтобы взять автомобиль напрокат в любом сервисе, вам нужно иметь с собой:
- Паспорт, чтобы подтвердить, что вам уже есть 21 год.
- Водительское удостоверение, для иностранцев оно должно быть международного образца.
Также, как правило, требуют, чтобы человек имел 2 года водительского стажа.
Какие условия страхования в сервисах по прокату автомобиля?
Автомобиль, который вы берете напрокат, должен быть обязательно застрахован. Компания должна предоставить вам об этом доказательства.
Также некоторые фирмы предлагают по вашему желанию дополнительное страхование. О его условиях стоит спрашивать у каждого сервиса по прокату авто индивидуально.
На какой территории может действовать прокат авто?
Обычно прокат автомобиля разрешается по всей территории Украины. Бывают случаи, когда прокат разрешен только в пределах определенного города.
В крупных городах, преимущественно в Киеве, действует также услуга каршеринга. Этот сервис позволяет найти авто в удобном месте, разблокировать двери через приложение и оплатить все с помощью банковской карты. Но здесь путешествия разрешаются в пределах города и пригорода.
Некоторые компании иногда предлагают и прокат, что позволяет поехать на арендованном авто даже за границу.