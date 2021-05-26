Любой поисковик предложит нам десятки сервисов по прокату автомобилей, где будет транспорт различных марок и классов.

Не нужно выбирать первый, что попадется. Подходите к этому вопросу серьезно.

Прежде всего — посмотрите ценовую политику, условия использования, и почитайте отзывы о сервисе на разных форумах. Там люди пишут преимущества и недостатки различных компаний, которые предоставляют прокат. Так вы лучше сориентируетесь, куда обратиться и что лучше выбрать.

Также позвоните менеджерам, которые должны детально объяснить условия пользования и нюансы фирмы. Спросите о страховании авто, мойке и сервисе. Помните, что авто должно быть застраховано. Менеджеры должны предоставить вам авто чистое и в хорошем техническом состоянии.

Обсудите также заполненность бака — это входит автоматически в услугу или является дополнительным.

Если вы подписали договор и взяли машину в отличном состоянии с полным баком, то обычно компании требуют, чтобы вы вернули авто в том же виде.