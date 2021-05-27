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Факты / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

Самые надежные б/у автомобили — топ-20 марок

автомобіль

Автомобили с пробегом покупают гораздо чаще, чем новые из салона. Причиной этого является доступная цена и широкий выбор транспортных средств в хорошем состоянии.

Но в первую очередь при выборе автомобиля нужно обращать внимание на уровень его надежности. Именно от этого фактора зависит то, как долго авто будет служить новому владельцу.

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Рейтинг самых надежных подержанных авто до восьми лет составили специалисты британского издания WhatCar.

Эксперты ориентировались на результаты опроса, в котором приняли участие около 13 тыс владельцев машин различных марок. Кроме этого, они исследовали статистику сервисных центров и СТО.

  1. Toyota RAV4 (2013-2019)
  2. Lexus RX Hybrid
  3. Honda Jazz
  4. Toyota Yaris Hybrid (2011-2020)
  5. Lexus NX Hybrid.
  6. Dacia Duster
  7. Skoda Citigo
  8. Alfa Romeo Giulietta
  9. Hyundai i10 (2014-2020)
  10. Hyundai i20.
  11. MINI Countryman
  12. Lexus IS
  13.  Lexus CT
  14. Toyota Corolla Hybrid
  15. BMW X1 Estate
  16. Volkswagen Up
  17. Skoda Superb
  18. Mercedes-Benz GLA
  19. Mazda CX-3
  20. Kia Picanto

Как взять авто напрокат в Украине

Услуга проката автомобилей только начинает набирать популярность среди украинцев. Возможность взять авто на время — это очень удобно, тем более у нас появляется все больше сервисов по прокату машин.

Подробнее о том, как взять авто напрокат в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: WhatCar

Фото: Depositphotos

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