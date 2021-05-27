Автомобили с пробегом покупают гораздо чаще, чем новые из салона. Причиной этого является доступная цена и широкий выбор транспортных средств в хорошем состоянии.

Но в первую очередь при выборе автомобиля нужно обращать внимание на уровень его надежности. Именно от этого фактора зависит то, как долго авто будет служить новому владельцу.

Рейтинг самых надежных подержанных авто до восьми лет составили специалисты британского издания WhatCar.

Эксперты ориентировались на результаты опроса, в котором приняли участие около 13 тыс владельцев машин различных марок. Кроме этого, они исследовали статистику сервисных центров и СТО.

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Как взять авто напрокат в Украине

Услуга проката автомобилей только начинает набирать популярность среди украинцев. Возможность взять авто на время — это очень удобно, тем более у нас появляется все больше сервисов по прокату машин.

Подробнее о том, как взять авто напрокат в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: WhatCar