Закон о льготном растаможивании так называемых евроблях вступит в силу 15 июня. Однако владельцев авто на европейской регистрации могут ждать проблемы при растаможивании.

Большинство евроблях в Украине перепродавали несколько раз — на основании расписки или по техпаспорту. Соответственно владельцы менялись неоднократно.

В то же время согласно Таможенному кодексу, штрафуют не текущего владельца, а того, кто лично ввез авто на территорию Украины. Когда новые владельцы начнут процесс оформления документов на растаможивание евроблях, могут узнать о решении суда о конфискации авто.

Поэтому растаможить евробляху не получится, потому что официально она уже будет принадлежать государству. Если владелец евробляхи приедет на ней на таможню, ее конфискуют на месте. В противном случае авто объявят в розыск и задержание автомобиля станет лишь вопросом времени.

Нынешний владелец евробляхи, который лично ее не ввозил, не сможет обжаловать решение суда или выставить претензии личности, которая ее ввезла.

Поэтому есть высокая вероятность, что от безысходности владельцы евроблях будут пытаться дешево продать такие авто, чтобы перевести проблему растаможки на нового владельца.

Закон о льготном растаможивании евроблях

Владимир Зеленский 12 мая подписал законы, которыми устанавливается льготная ставка на растаможку так называемых евроблях.

Теперь бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией, которым более 5 лет и ввозимые до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.

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Источник: Дорожный адвокат