Как проверить авто по VIN (вин) коду в Украине

Нужно проверить историю автомобиля, однако не знаете, как это сделать? Узнать всю информацию о транспортном средстве можно при помощи VIN-кода машины.

Например, у сервиса Электронный кабинет водителя есть привязка государственного номера и VIN-кода. Таким образом, зная регистрационный номер, вы можете заказать отчет, в котором будет уже и сам VIN-код, и вся доступная информация относительно транспортного средства.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как проверить авто по VIN-коду в Украине.