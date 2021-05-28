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Как проверить авто по VIN-коду
Факты / Lifestyle / Авто
Юлія Захарченко |
Как проверить авто по VIN-коду

Как проверить авто по VIN-коду

Нужно проверить историю автомобиля, однако не знаете, как это сделать? Узнать всю информацию о транспортном средстве можно при помощи VIN-кода машины.

Например, у сервиса Электронный кабинет водителя есть привязка государственного номера и VIN-кода. Таким образом, зная регистрационный номер, вы можете заказать отчет, в котором будет уже и сам VIN-код, и вся доступная информация относительно транспортного средства.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как проверить авто по VIN-коду в Украине.

Что такое VIN-код и зачем его проверять?

Что такое VIN-код? Эта аббревиатура расшифровывается как Vehicle identification number, в буквальном переводе это означает идентификационный номер транспортного средства.

VIN-код — это как отпечатки пальцев у человека, только для машины. Он позволяет узнать много чего интересного и полезного. К примеру, можно наверняка узнать, состоит ли автомобиль в угоне, числится ли в залогах, утилизирован ли он, или, может быть, на транспортное средство наложены какие-то ограничения ГАИ?

Чаще всего этими вопросами интересуются потенциальные покупатели подержанных автомобилей. Им приходится где-то доставать этот VIN-код, потому что в объявлениях он обычно не указан. Сейчас все проще.

Шаг 1. Зайти на сайт Главного сервисного центра МВД Украины

Чтобы проверить авто по VIN-коду, нужно зайти на сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а именно — Электронный кабинет водителя.

Как проверить авто по VIN (вин) коду в Украине

Это онлайн-сервис, в котором хранится информация о транспортных средствах. Также сайт предоставляет возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД в дистанционном формате.

Государственный сервис предоставляет возможность бесплатно проверить год выпуска автомобиля, модель, дату, тип и место последней операции с транспортным средством (ТС).

Также без вложений денежных средств можно проверить тип горючего, количество сидячих мест (включая водителя), вес машины с нагрузкой и без нее, а также другую информацию.

Однако если нужно выяснить количество владельцев авто или узнать о случаях дорожно-транспортных происшествий, дате первой регистрации машины и другой негласной информации, то за это придется доплатить.

В то же время сервис предоставляет данные, которые не имеют конфиденциальной информации владельца транспортного средства.

Шаг 2. Войти в учетную запись онлайн-сервиса Электронный кабинет водителя

Зарегистрироваться на сайте, а также создать или войти в личный кабинет можно несколькими способами: при помощи электронной подписи, идентификации через банк (BankID) и MobileID.

Как проверить авто по VIN (вин) коду в Украине

Дальше нужно выполнить требования системы и ввести необходимые для авторизации данные. Если вы все ввели верно, то появится уведомление об авторизации пользователя — нужно нажать Согласиться.

Шаг 3. Ввести VIN-код автомобиля

После успешного входа в Электронный кабинет водителя откроется окно с услугами сервиса. Нужно кликнуть по верхней справа — Перевірка ТЗ.

Как проверить авто по VIN (вин) коду в Украине

После этого онлайн-сервис предлагает ввести непосредственно VIN-код автомобиля. Если вы не знаете, где его найти, то на сервисе есть подробная инструкция.

Шаг 4. Получить нужные данные транспортного средства

Если вы правильно ввели идентификационный номер транспортного средства, то сервис предоставит актуальную информацию о машине, которая вас интересует.

Однако бесплатно вы можете получить только определенный перечень информации об автомобиле. К примеру, это может быть марка авто, объем двигателя, количество сидячих мест в машине или другие сведения.

Как проверить авто по VIN (вин) коду в Украине

Если нужно больше информации — придется немного доплатить, но в таком случае сервис предоставит полные данные о случаях ДТП или относительно других интересующих вас вопросов.

Фото: МВД, Pexels

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