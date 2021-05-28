Как проверить авто по VIN (вин) коду в Украине

Что такое VIN-код и зачем его проверять?
Что такое VIN-код? Эта аббревиатура расшифровывается как Vehicle identification number, в буквальном переводе это означает идентификационный номер транспортного средства.
VIN-код — это как отпечатки пальцев у человека, только для машины. Он позволяет узнать много чего интересного и полезного. К примеру, можно наверняка узнать, состоит ли автомобиль в угоне, числится ли в залогах, утилизирован ли он, или, может быть, на транспортное средство наложены какие-то ограничения ГАИ?
Чаще всего этими вопросами интересуются потенциальные покупатели подержанных автомобилей. Им приходится где-то доставать этот VIN-код, потому что в объявлениях он обычно не указан. Сейчас все проще.
Шаг 1. Зайти на сайт Главного сервисного центра МВД Украины
Чтобы проверить авто по VIN-коду, нужно зайти на сайт Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а именно — Электронный кабинет водителя.
Это онлайн-сервис, в котором хранится информация о транспортных средствах. Также сайт предоставляет возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД в дистанционном формате.
Государственный сервис предоставляет возможность бесплатно проверить год выпуска автомобиля, модель, дату, тип и место последней операции с транспортным средством (ТС).
Также без вложений денежных средств можно проверить тип горючего, количество сидячих мест (включая водителя), вес машины с нагрузкой и без нее, а также другую информацию.
Однако если нужно выяснить количество владельцев авто или узнать о случаях дорожно-транспортных происшествий, дате первой регистрации машины и другой негласной информации, то за это придется доплатить.
В то же время сервис предоставляет данные, которые не имеют конфиденциальной информации владельца транспортного средства.
Шаг 2. Войти в учетную запись онлайн-сервиса Электронный кабинет водителя
Зарегистрироваться на сайте, а также создать или войти в личный кабинет можно несколькими способами: при помощи электронной подписи, идентификации через банк (BankID) и MobileID.
Дальше нужно выполнить требования системы и ввести необходимые для авторизации данные. Если вы все ввели верно, то появится уведомление об авторизации пользователя — нужно нажать Согласиться.
Шаг 3. Ввести VIN-код автомобиля
Шаг 4. Получить нужные данные транспортного средства
Если вы правильно ввели идентификационный номер транспортного средства, то сервис предоставит актуальную информацию о машине, которая вас интересует.
Однако бесплатно вы можете получить только определенный перечень информации об автомобиле. К примеру, это может быть марка авто, объем двигателя, количество сидячих мест в машине или другие сведения.
Если нужно больше информации — придется немного доплатить, но в таком случае сервис предоставит полные данные о случаях ДТП или относительно других интересующих вас вопросов.