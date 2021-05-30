Закон о растаможке авто 2021 — что нужно знать

15 июня в Украине начнут действовать льготы на растаможку евроблях.

Это указано в законе №1402-ІХ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно взимания налогов и сборов и других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства, а также №1403-ІХ — об изменениях в Таможенный кодекс Украины, которыми упрощается таможенное оформление ввозимых авто.

Льготная растаможка будет предоставлена автомобилям, завезенным в Украину до конца 2020 года. Также важно, чтобы с момента выпуска автомобиля прошло пять лет и больше.

Льготы распространяются на легковые авто и грузовые транспортные средства массой до 3,5 т.

Авто должно соответствовать экологическому стандарту Евро-2.

Сколько времени будут действовать льготы

На льготное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Также военным, находящимся в зоне боевых действий на Донбассе во время действия закона, будут предоставлены дополнительные 90 дней.

За это время владелец авто должен снять автомобиль с регистрации за рубежом, оформить договор купли-продажи, получить сертификат, подтверждающий, что автомобиль соответствует украинским стандартам, и поставить автомобиль на учет в сервисном центре МВД.

Если за это время авто не прошло процесс растаможки владелец должен заплатить штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Какие авто не подпадают под льготы

В соответствии с законом Украины льготы не будут распространяться на авто завезенные из РФ или временно оккупированных территорий Украины.

Сколько будет стоить льготная растаможка авто

Это будет зависеть от возраста автомобиля, а также типа и объема двигателя. Теперь сумма не будет зависеть от стоимости авто.

Для расчета нужно добавить сумму акциза, сумму таможенной пошлины и размер НДС.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до € 150, а в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Также Государственная таможенная служба Украины создала свой калькулятор расчета таможенной стоимости.

Как рассчитать сумму акцизного налога

Оформление будет осуществляться по формуле Ставка = Ставка базовая + Vе + Fe, которая не зависит от стоимости авто, но зависит от возраста, объема и типа двигателя.

Ставка базовая рассчитывается в евро за одну машину и зависит от того, сколько лет прошло с момента изготовления машины.

Если с момента изготовления машины прошло 5-9 лет, то ставка будет нулевой, если 10 лет, она составит € 25, 11 лет — € 50, 12 — € 75, 12 лет — € 75, 13 — € 100, а 14 — € 125.

Если с момента изготовления машины прошло более 15 лет, ставка базовая составит € 150.

Vе определяется путем умножения объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. сантиметрах на коэффициент, который указан в Законе Украины №1402-ІХ.

Он составляет:

€ 0,25 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до двух тыс. куб. см.

€ 0,2 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 2001 до 3000 куб. см;

€ 0,25 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 3001 до 4000 куб. см;

€ 0,35 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания от 4001 до 5 тыс. куб. см;

€ 0,5 — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5 тыс. куб. см.

Fе — это ставка налога для транспортных средств. Для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), она составит — € 100. Для других автомобилей ставка составит — 0.

Льготы будут действительны в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Какие нужны документы для растаможки авто в Украине

Как правило, люди, решившие приобрести евробляху, обращаются к таможенному брокеру.

Процесс растаможки авто состоит из нескольких шагов. После того, как вы приобрели авто и получили договор купли-продажи и техпаспорт, вам нужно пересечь границу и получить штамп на экспортной декларации.

После того как вы успешно пересекли границу Украины, вам необходимо обратиться в таможню с такими документами:

— договор купли-продажи автомобиля;

— таможенная декларация на транспортное средство;

— акт таможенного досмотра, который вы получили при пересечении границы;

— свидетельство о регистрации автомобиля;

— сертификат соответствия экологическому стандарту Евро-2;

— экспортная декларация и инвойс.

После этого таможня делает окончательный расчет необходимых платежей и выдает свидетельство о регистрации транспортного средства. Затем вам нужно поставить автомобиль на учет в сервисном центре МВД.