Женевский автосалон пройдет с 19 по 27 февраля в 2022 году. Организаторы мероприятия открыли регистрацию для участников выставки, которая завершится в середине июля 2021 года.

Перед официальным открытием автосалона 17 и 18 февраля состоятся две пресс-конференции.

Последний раз Женевский автосалон проходил в 2019 году. Тогда в выставке приняли участие 184 компании и более 600 тыс посетителей.

Традиционно мероприятие проходит ежегодно в марте, но из-за пандемии коронавируса автосалон не проводился два года подряд.

Как будет выглядеть новый Kia Sportage

Компания Kia Motors анонсировала выход нового кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Стало известно, что впервые за 11 лет Sportage изменит имидж и станет крупнее своих предшественников. Автомобиль будет доступен с различными двигателями.

Как будет выглядеть новый Kia Sportage — читайте на Фактах ICTV.

Источник: GIMS

Фото: GIMS