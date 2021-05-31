Южнокорейская компания Kia Motors опубликовала первый тизер нового кроссовера Kia Sportage пятого поколения.

Sportage впервые за 11 лет сменит имидж и будет крупнее своих предшественников — машин третьего и четвертого поколений.

У автомобиля более изогнутые дневные ходовые огни, измененный профиль, новая радиаторная решетка и современные задние светодиодные фонари. Также в нем будет встроен многозонный климат-контроль, атмосферная подсветка, алюминиевые элементы отделки, а внутри — огромный изогнутый дисплей.

Ожидается, что кроссовер будет доступен с разными двигателями, а также получит бензиновые и дизельные четырехцилиндровые турбомоторы объемом 1,6 литра, среди которых окажется и мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором.

Полный дизайн машины будет раскрыт в день его премьеры — 8-го июня.

Kia представила электрический кроссовер EV6

Автомобилестроительная компания Kia представила свой первый электромобиль EV6. Новый кроссовер на базе специальной платформы (E-GMP) сможет проехать более 510 км без подзарядки.

EV6 — первый из более десятка полностью электрических транспортных средств, которые Kia планирует представитьдо 2026 года.

Фото: Kia Worldwide