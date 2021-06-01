Автомобиль Toyota Mirai установил мировой рекорд по дальности пробега среди водородных машин. Транспортное средство проехало 1003 км без дозаправки.

Заезд начался 26 мая во Франции. В 5.43 утра автомобиль выехал с водородной заправочной станции Hysetco в Орли.

В среднем на 100 км пути расход водорода составил 0,55 кг. Водители пытались придерживаться экономичного стиля вождения, плавно набирать скорость и медленно останавливаться.

Известно, что во время путешествия на водительском кресле сменилось четыре человека.

Предыдущим рекордсменом был водородный кроссовер Hyundai Nexo, который проехал 888 км без дозаправки.

Даты проведения Женевского автосалона

Женевский автосалон состоится в 2022 году. Традиционно мероприятие проходит ежегодно в марте, но из-за пандемии коронавируса выставка не проводилась два года подряд.

Даты проведения Женевского автосалона — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Toyota

Источник: Toyota