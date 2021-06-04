В мае 2021 года украинскую регистрацию получили 33,2 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Таким образом, растаможенные б/у машины охватили почти 80% первичного рынка легковых авто.

Самой популярной маркой среди растаможенных транспортных средств стал Volkswagen. В течение мая было зарегистрировано 5,6 тыс б/у авто немецкого производителя.

На втором месте расположился Ford — 3,2 тыс авто.

Третьей по популярности стала марка Renault — 3 тыс авто.

Четвертую строчку в рейтинге заняла Skoda — 2, 6 тыс авто.

А пятерку лидеров закрыл Hyundai с результатом 1,9 тыс авто.

Самым популярным автомобилем с пробегом стал Renault Megane. За месяц в Украине было зарегистрировано 2205 автомобилей этой модели.

Льготное растаможивание авто

Закон о льготном растаможивании так называемых евроблях вступит в силу 15 июня. Однако владельцев авто на европейской регистрации могут ждать проблемы при растаможивании.

Подробнее о льготном растаможивании авто — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укравтопром