Автомеханики советуют проверять кондиционер в автотранспортном средстве по меньшей мере один раз в год. Чаще всего им начинают пользоваться летом в разгар сезона отпусков, когда заниматься обслуживанием автомобиля хочется в последнюю очередь.

Если вы не разбираетесь в автомобильном деле, можно съездить на своем транспорте на ближайшую станцию технического обслуживания.

На СТО работают квалифицированные мастера, специализирующиеся на обслуживании и ремонте автомобильных кондиционеров. Именно они проверят ваш кондиционер и в случае необходимости добавят в него “топлива”.

Однако если у вас нет времени съездить к мастерам, то проверить состояние своей машины можно самостоятельно. Факты ICTV рассказывают, как узнать, когда заправлять кондиционер в машине.

Зачем заправлять кондиционер в авто

Автомобильная температурная система может выйти из строя, если владелец машины не следит за состоянием транспортного средства. Это чревато дополнительными возможными осложнениями во время пользования авто.

Некоторые из них могут даже привести к тому, что за ремонт авто придется отдать круглую сумму денег. Этого можно избежать, если вовремя отследить первые “звоночки”, которые дает транспортное средство.

Также слишком высокая температура в машине может отрицательно повлиять на здоровье водителя и пассажиров. По этой причине мастера советуют для профилактики проверять количество хладагента (для кондиционера авто обычно используют фреон) и вовремя пополнять его по мере необходимости.

Когда кондиционер в машине нужно заправить

Однако как узнать, когда нужно заправлять кондиционер в машине? Если у вас нет времени съездить на СТО, то проверить количество хладагента (фреона) в кондиционере транспортного средства можно самому.

Первый метод — при 25 градусной жаре на улице включаем устройство в автомобиле на максимальное охлаждение. Если температура в салоне машины снизится до 15 или 17 градусов Цельсия, тогда с транспортным средством все в порядке.

Однако если у вас не получилось охладить авто до такой температуры, тогда это — уже немаленький звоночек. У большинства автомобилей есть стеклянный “пузырек”, который позволяет визуально определить количество жидкого хладагента в механике.

Преимущественно его можно найти на картере компрессора кондиционера или на патрубке, подходящем к узлу кондиционера.

Также диагностику автомобиля можно провести и при помощи другого несложного метода. Для этого откройте капот транспортного средства и найдите круглый смотровой глазок небольшого размера на ресивере-осушителе.

У разных моделей автомобилей он находится в разных местах, поэтому лучше предварительно изучить инструкцию машины. Если это окошко испачкалось — тогда его нужно протереть.

Далее нужно завести транспортное средство на холостом ходу и включить кондиционер на максимальное охлаждение, а затем подождать около пяти минут.

После того как авто немного прогрелось, следует понаблюдать за “поведением” хладагента через глазок, а точнее за пузырьками фреона:

если они появляются и уменьшаются, а потом практически исчезают – заправка не нужна;

появляются и уменьшаются, однако не исчезают – дозаправка может понадобиться;

появляется жидкость молочного цвета – нужна срочная заправка.

Если не вовремя заправить систему транспортного средства, могут появиться другие проблемы или поломки машины. Поэтому все же лучше периодически проверять состояние своего авто, особенно перед сезоном летних отпусков. Факты ICTV желают, чтобы вы не сталкивались с этими трудностями и прекрасно провели свое лето.