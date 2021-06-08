Южнокорейская компания Kia Motors рассекретила внешний вид и салон кроссовера Sportage пятого поколения.
Автомобиль существенно стал больше в размерах, чем его предшественники. Получил яркую переднюю часть, включающую светодиодные дневные ходовые огни в форме бумеранга, черную решетку радиатора по всей ширине и новый логотип KIA.
Крыша отделена от стойки декоративными накладками, а зеркало теперь расположилось на панели двери.
Интерьер Sportage 2021 получил изогнутую панель с двумя дисплеями — мультимедийную систему и панель приборов. Также встроен климат-контроль и центральная консоль.
Sportage пятого поколения представлен в двух версиях: обычной и внедорожной — X-Line. Вторая отличается дизайном бамперов, боковых молдингов и наличием рейлингов. Также есть изменения в салоне.
Ожидается, что в Корее новинка появится уже в следующем месяце, а мировые продажи начнутся в конце этого года.
Kia представила электрический кроссовер EV6
Автомобилестроительная компания Kia представила электромобиль EV6. Новый кроссовер на базе специальной платформы (E-GMP) сможет проехать более 510 км без подзарядки.
EV6 — первый из более десятка полностью электрических транспортных средств, которые Kia планирует представить до 2026 года.
Предварительная стоимость EV6 — от $40 тыс. до $48,5 тыс.
Фото: Kia Worldwide