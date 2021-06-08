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Факты / Lifestyle / Авто
Євгенія Шапоренко |

Олень или пегас? Насколько хорошо ты выучил новые дорожные знаки (ТЕСТ)

Олень или пегас? Насколько хорошо ты выучил новые дорожные знаки (ТЕСТ)

В Украине с 1 ноября 2021 года вступят в силу обновленные дорожные знаки.

Соответствующие нововведения анонсировал Укравтодор.

Речь идет о новых стандартах безопасности в части Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные.

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В частности, часть изображений дорожных знаков привели в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнили новыми дорожными знаками.

Кроме того, в Украине появится ряд дорожных знаков, на которые возник спрос из-за появления новых транспортных средств.

Обновления коснулись и старых знаков, которые просто сделали соответствующими нормативно-правовым актам.

Новые дорожные знаки Укравтодор обнародовал накануне, поэтому у автомобилистов было время, чтобы с ними ознакомиться. Факты ICTV создали тест, который поможет вам понять, запомнили ли вы новые знаки.

Новые дорожные знаки 2021 в Украине

Новые дорожные знаки, соответствующие ДСТУ 4100:2021, появятся на дорогах Украины с 1 ноября 2021 года.

Что изменится в соответствии с новыми стандартами безопасности в части Безопасности дорожного движения — читайте в материале Фактов ICTV о новых дорожных знаках в Украине.

Фото: Unsplash

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