В Украине с 1 ноября 2021 года вступят в силу обновленные дорожные знаки.

Соответствующие нововведения анонсировал Укравтодор.

Речь идет о новых стандартах безопасности в части Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные.

В частности, часть изображений дорожных знаков привели в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнили новыми дорожными знаками.

Кроме того, в Украине появится ряд дорожных знаков, на которые возник спрос из-за появления новых транспортных средств.

Обновления коснулись и старых знаков, которые просто сделали соответствующими нормативно-правовым актам.

Новые дорожные знаки Укравтодор обнародовал накануне, поэтому у автомобилистов было время, чтобы с ними ознакомиться. Факты ICTV создали тест, который поможет вам понять, запомнили ли вы новые знаки.

Новые дорожные знаки 2021 в Украине

Новые дорожные знаки, соответствующие ДСТУ 4100:2021, появятся на дорогах Украины с 1 ноября 2021 года.

Что изменится в соответствии с новыми стандартами безопасности в части Безопасности дорожного движения — читайте в материале Фактов ICTV о новых дорожных знаках в Украине.