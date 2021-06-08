В мае 2021 года украинцы приобрели 622 полностью электрические автомобили (BEV). По данным Укравтодор, это на 34% меньше по сравнению с прошлым годом.

Подавляющее количество зарегистрированных электромобилей составили подержанные легковые авто. Самым популярным электрокаром стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 186 авто этой модели.

Второе место заняла Tesla Model 3. Это транспортное средство выбрали 66 автомобилистов.

В тройку популярных электромобилей попала Audi E-Tron с результатом 33 авто.

Четвертую строчку в рейтинге заняла Tesla Model S — 32 авто.

А пятерку лидеров закрыл Chevrolet Bolt — 29 авто.

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Стоит отметить, что самым популярным коммерческим электромобилем стал Renault Kangoo Z.E. В мае было зарегистрировано 24 авто этой модели.

Всего с начала 2021 года украинцы зарегистрировали более 3 тыс транспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Среди них 90% — это подержанные авто.

Самые популярные подержанные авто

В мае 2021 года украинскую регистрацию получили 33,2 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.

Самым популярным транспортным средством с пробегом стал Renault Megane. За месяц в Украине было зарегистрировано 2 205 автомобилей этой модели.

Подробнее о самых популярных подержанных авто — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укравтопром