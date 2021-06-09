Автомобили и бытовая техника значительно подорожают — причина

Невозможно представить наш мир без микропроцессоров. Они есть везде — от авто и ракет до зубных щеток. В последнее время чипы начали использовать буквально повсюду. Умные часы, умные весы и умные гантели. Электроника помогает сделать нашу жизнь лучше. Пандемия коронавируса спровоцировала невиданный спрос на электронику. Оставшись в изоляции люди во всем мире начали покупать себе новые телевизоры, ноутбуки, телефоны и игровые приставки.

Кроме того, карантинные требования заставили многих приобрести личный транспорт, хотя раньше обходились и без машины. Спрос на процессоры стал таким большим, что производители не успевают его удовлетворить. Более того, из-за эпидемии и карантинных мер производственные линии по изготовлению чипов периодически простаивают без дела. Все это повлекло серьезный дефицит микрочипов, что любое незначительное событие мгновенно сказывается на производителях конечной продукции. Например, заблокированный на несколько недель Суэцкий канал, пожар на заводе микроэлектроники в Японии или двухнедельный карантин в Малайзии, где расположены несколько заводов по производству чипов.

Ситуацию осложняет еще и то, что Китай, из-за экономической войны с США и санкций, с прошлого года стал накапливать запас микрочипов. По оценкам экспертов, даже при условии, что больше не будет катаклизмов, дефицит микрочипов будет держаться до середины 2022 года, а то продержится и до 2023-го. Из-за этого дефицит производители вынуждены ограничивать свое производство, останавливать линии и отправлять работников в вынужденные отпуска. Продукция, которую удастся выпустить, будет значительно дороже, поскольку с одной стороны производители будут пытаться компенсировать свои убытки, а с другой слишком высокий спрос и ограниченное предложение еще больше будет раскручивать цены.

Производители авто столкнулись с нехваткой чипов еще в конце прошлого года. В результате производство сократилось, а предложение уменьшилось. Люди теперь вынуждены искать альтернативу на вторичном рынке. Например, в США цены на автомобили со вторичного рынка выросли на 30%.

Ближе к концу года дефицит чипов скажется на ценах на бытовую технику и электронику, когда будут проданы остатки продукции, выпущенной до кризиса.

Самые популярные подержанные авто

В мае 2021 года украинскую регистрацию получили 33,2 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.

Самым популярным транспортным средством с пробегом стал Renault Megane. За месяц в Украине было зарегистрировано 2 205 автомобилей этой модели.

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