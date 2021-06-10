Представлен Toyota Land Cruiser 300 — характеристики

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota представила новое поколение своих легендарных внедорожников — Land Cruiser 300.

Автомобиль получил современные технологии и новый дизайн, однако сохранил узнаваемый облик.

В основу LC 300 легла новая платформа GA-F, которая основана на архитектуре TNGA. Рама стала прочнее, жестче и легче на 200 кг. Также улучшена шумоизоляция.

Инженеры улучшили подвеску, а амортизаторы могут быть адаптивными. Двигатель V8 заменят турбированные V6.

Автомобиль наделен новой системой Multi-Terrain Monitor с 3D-эффектом, которая позволяет видеть дорогу под и вокруг машины. Кроме того, у Land Cruiser 300 есть выбор режимов движения в зависимости от качества дорожного покрытия и многое другое.

В салоне установлен 12,3-дюймовый экран, акустическая система JBL, климат-контроль, все сиденья с подогревом и вентиляцией передних.

Глобальный старт продаж начнется уже этим летом, но цены пока не объявлены.

Toyota Mirai установил рекорд

Автомобиль Toyota Mirai установил мировой рекорд по дальности пробега среди водородных машин, проехав 1003 км без дозаправки.

В среднем на 100 км пути расход водорода составил 0,55 кг.

Источник: Global Toyota

Фото: Global Toyota