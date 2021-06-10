Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания

С каждым годом на дорогах увеличивается количество автомобилей. Это порождает спрос на мойки самообслуживания. Автомойка — отличный способ поддерживать машину в надлежащем состоянии. Сам процесс мойки занимает 15 минут, а также значительно экономит ваши средства. В таких сервисах редко бывают большие очереди, а также вы сами можете контролировать весь процесс.

Перед началом очистки автомобиля стоит ознакомиться с этапами мытья и режимами, которые вы будете использовать.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как правильно помыть машину на мойке самообслуживания.