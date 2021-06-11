Компания Tesla презентовала флагманский электрический седан Tesla Model S Plaid. Представили новинку на заводе во Фремонте (штат Калифорния). Презентацию проводил лично гендиректор Илон Маск.

Он заверил, что Tesla Model S Plaid — самый быстрый серийный автомобиль из когда-либо созданных.

Во время теста на гоночной трассе Laguna Seca (3602 м) автомобиль разогнался до 100 км/ч за 96 секунд.

Разработчики обещают, что Tesla Model S Plaid имеет максимальную скорость с гоночными шинами — 322 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч – за 1,99 с, запас хода – около 625 км.

Также машина после всего 15-минутной зарядки может проехать 300 км.

У электрокара три двигателя суммарной пиковой мощностью 1 020 лошадиных сил, новый аккумулятор, трансмиссия, аэродинамический обвес, руль-штурвал.

Во время презентации Илон Маск подчеркнул, что в новом двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.

Tesla завершила презентацию первыми 25 поставками новой модели S Plaid. Маск заявил, что Tesla должна производить несколько сотен единиц в неделю, и наращивать производство до тысячи в неделю в следующем квартале.

Стоимость Model S Plaid начинается с $130 тыс. А также доступна более дешевая версия на $80 тыс. без трехмоторной трансмиссии.

Первые прибыли Tesla

Впервые в 2020 году американская компания Tesla стала прибыльной. Маск заработал $ 721 млн. Прошлый год стал революционным для компании.

Подробнее о том, как Tesla Motors впервые стала прибыльной, читайте на сайте Факты ICTV.