Каждый опытный водитель знает, что странный звук из-под капота авто может сигнализировать об определенных неисправностях транспортного средства.

Посторонние шумы при запуске двигателя или в процессе движения в будущем могут привести к серьезным проблемам и значительным затратам. К этому следует отнестись ответственно.

Если вы услышали звуки, нехарактерные для вашего авто, лучше сразу обратиться в технический центр для проведения диагностики.

Какие пять шумов из-под капота должны насторожить автомобилиста — читайте на Фактах ICTV.

Свист

Причиной свиста из-под капота авто может быть старый или ослабленный ремень генератора.

К счастью, ремонт этого дефекта — достаточно простой и недорогой. Но лучше не тянуть с решением проблемы, поскольку ремень в автомобиле может порваться в самый неподходящий момент.

Шипение

Шипение под капотом автомобиля, скорее всего, является следствием утечки антифриза в системе охлаждения.

Это может привести к перегреву двигателя, поэтому стоит сразу обратиться в технический центр для устранения этой неисправности.

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Гудение

В случае установки гидравлического усилителя руля звуки гудения могут указывать на снижение уровня жидкости в системе. Игнорирование такого шума может привести к полной неисправности насоса.

Но если ваш автомобиль оснащен электрическим усилителем рулевого управления, звуки гудения или рычания появляться не должны.

Стук

Стук из-под капота автомобиля может сигнализировать о серьезной неисправности двигателя. Причиной таких звуков может стать то, что масляный насос в машине не подает масло с необходимым давлением, или клапаны двигателя требуют корректировки зазоров.

Если же стук раздается из глубины двигателя, это может указывать на неисправность кривошипно-шатунного механизма. А его замена может обойтись в немалую сумму денег.

Треск

Вероятнее всего, причина треска или хруста в машине — неисправность ШРУСа. Если вовремя его не поменять, привод машины может сильно разбить посадочные гнезда в коробке передач.

Также треск может сигнализировать о том, что разорвался пыльник ШРУСа и в механизм попала дорожная грязь.

Как выбрать СТО

Для того, чтобы быстро устранить все неполадки, связанные с работой авто, стоит обратиться к станции техобслуживания, где оказывают качественный сервис и ремонт. Чаще всего СТО имеет соответствующие внешние признаки, на которые надо ориентироваться.

Подробнее о том, как выбрать СТО — читайте на Фактах ICTV.